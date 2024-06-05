«Сердце подсказывало оставить, но голова не велела». Лапорта назвал главную причину увольнения Хави

«Барселона» несколько месяцев уговаривала Хави пересмотреть решение об уходе в конце сезона. Каталонцам это удалось, и испанец объявил, что останется, но менее чем через месяц после этого был уволен.

По словам Жоана Лапорты, он принял решение расстаться с Хави и назначить новым главным тренером Ханси Флика потому, что хотел придать команде новый импульс:

«Хави проделал хорошую работу, он возглавил команду в самый сложный момент, в прошлом году мы выиграли Лигу и Суперкубок, но в этом году все не заладилось. В феврале я согласился с тем, что он уйдет в июне, потому что он – кулес, а также потому, что это помогло нам не искать замену в срочном порядке. Затем он попросил нас продолжать, и я спросил его, верит ли он в команду, и он ответил «да».

Что изменилось? Изменилось отношение к команде, и это заставило меня понять, что я должен дать еще один толчок, заставило меня снова задуматься, и я подумал о Ханси Флике, чтобы извлечь максимум из этого состава.

Все закончилось элегантно, с Хави, которому открыты двери клуба, потому что он это заслужил. Все закончилось хорошо, и мы дали команде толчок.

Я должен был принять это решение вместе с легендами «Барсы». Сердце подсказывало мне оставить его, но голова не велела. Я надеюсь, что хорошие отношения продолжатся, а со временем мы увидим. Я уже испытал это с Куманом, Пике, Альбой, Месси, Буси и теперь с Хави».