13 комментариев

По данным Diario AS, Хави дал понять руководству «Барселоны», что не хочет отпускать Рафинью летом. Испанец рассчитывает, что вингер станет ключевой частью его команды в следующем сезоне.

Хави доволен игрой Рафиньи и попросил Жоана Лапорту не выставлять его на продажу. По сообщениям, каталонцы рассматривали возможность продажи вингера, чтобы сократить фонд заработной платы и получить средства на подписание новичков – поэтому решение Хави удивило президента.

Рафинья провел богатый на события дебютный сезон в «Барсе», забив 10 голов и отдав 12 результативных передач во всех турнирах.