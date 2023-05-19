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Хави обсудил с «Барсой» будущее Рафиньи – Лапорта был сильно удивлен

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По данным Diario AS, Хави дал понять руководству «Барселоны», что не хочет отпускать Рафинью летом. Испанец рассчитывает, что вингер станет ключевой частью его команды в следующем сезоне.

Хави доволен игрой Рафиньи и попросил Жоана Лапорту не выставлять его на продажу. По сообщениям, каталонцы рассматривали возможность продажи вингера, чтобы сократить фонд заработной платы и получить средства на подписание новичков – поэтому решение Хави удивило президента.

Рафинья провел богатый на события дебютный сезон в «Барсе», забив 10 голов и отдав 12 результативных передач во всех турнирах.

Chelsea are back in the race to sign the Barcelona forward Raphinha

13 комментариев

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MK
Правильно на одном Дембеле далеко не уедешь)

Часть сезона вытащил с помощью Рафиньи
+38
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Maksim1302
Ответ ЧИКО
А кто на правом фланге атаки будет играть? хрустальный Дембеле? Сама руководство не понимает этого да?
А ты думаешь авторы знают, о чем думает руководство? Обычные вбросы, с целью увеличить число читателей, а ты ведешься на эти
+15
0
+15
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ЧИКО
А кто на правом фланге атаки будет играть? хрустальный Дембеле? Сама руководство не понимает этого да?
+15
-1
+14
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fcb812
Отличная новость,Рафа боец,такие парни нам нужны,вдобавок учитывая травматичность дембеле
+5
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Alexlagodny
Рафинья действительно неплохо прибавил после травмы Дембеле.
+3
0
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Михаил Зобнин
Рафинья меня почти убедил. Не плохо тащил важный для Барселоны отрезок. Оставлять еще на сезон как минимум.
+1
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predMBAPPE
Ответ ЧИКО
А кто на правом фланге атаки будет играть? хрустальный Дембеле? Сама руководство не понимает этого да?
Я бы продал Дембеле, лучше постоянный не супертоп Рафинья чем зажигалка Дембеле который тухнет в лазарете
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messi_leo
Очень хорош и может еще улучшиться. Все же 1 сезон в Барсе. Плюс боец и желает играть, а не на лавке с зп сидеть.
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Alexander Sragovich
Ответ ЧИКО
А кто на правом фланге атаки будет играть? хрустальный Дембеле? Сама руководство не понимает этого да?
Опять сорок пять...наша песня хороша, начинай сначала
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Mr-Apelsin Friend
Ответ ЧИКО
А кто на правом фланге атаки будет играть? хрустальный Дембеле? Сама руководство не понимает этого да?
Если приедет Месси и Роке, то играть можно будет и в 2 нападающих и в одного. Почему то все думают что обязательно 4-3-3 должна быть...
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