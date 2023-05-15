FC BARCELONA
Блог

❤️ Видео завирусилось в сети: отец Рональда Араухо празднует победу «Барселоны» в Ла Лиге

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Рональд Араухо Рональд Араухо
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Вчера «Барселона» досрочно стала победителем чемпионата Испании, обыграв «Эспаньол» (2:4).

Болельщики, команда, тренер и президент были вне себя от радости и начали отмечать победу сразу после финального свистка.

Мы все знаем, что самыми верными болельщиками остаются родители футболистов – об этом свидетельствует и видео, на котором запечатлен отец Рональда Араухо, отмечающий дома успех сына и его товарищей.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morgul13
У младшего гигантское сине-гранатовое сердце. Редкая удача для команды
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Чистые, искренние эмоции, состояние эйфории и полный кайф от того, что твой сын стал чемпионом Испании, его любой родитель поймёт все мы так же радуемся успехам наших детей)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий