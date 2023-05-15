Вчера «Барселона» досрочно стала победителем чемпионата Испании, обыграв «Эспаньол» (2:4).

Болельщики, команда, тренер и президент были вне себя от радости и начали отмечать победу сразу после финального свистка.

Мы все знаем, что самыми верными болельщиками остаются родители футболистов – об этом свидетельствует и видео, на котором запечатлен отец Рональда Араухо, отмечающий дома успех сына и его товарищей.