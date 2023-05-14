Матеу Алемани покинет «Барселону» этим летом. Он занимал пост спортивного директора клуба с марта 2021 года и, отвечая за трансферы, сумел построить команду, которая в этом сезоне выиграет чемпионат Испании.

«С уходом Матеу мы теряем важный актив», - отметил Хави.

«Он сыграл важную роль в реструктуризации клуба, мы очень хорошо поработали, и его уход стал серьезным ударом. Я желаю ему всего наилучшего. Было очень приятно работать с Матеу Алемани».