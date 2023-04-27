Вслед за «Реалом» в 31-м туре Ла Лиги поражение потерпела «Барселона». Каталонцы уступили «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

После матча Хави попытался объяснить, что пошло не так в этой встрече:

«Это точно не вопрос отношения и настроя, доказательством являются очки, которые мы заработали в чемпионате. Победа здесь трудна и требует интенсивности, которой у нас сегодня не было, мы проиграли честно, вот и все. Это печально, потому что сегодня мы могли бы сделать очень важный шаг вперед, но, к счастью, у нас есть важное преимущество (отрыв от «Мадрида» – прим. ред.). Наше преимущество важно, но оно не может быть оправданием».

Хави также прокомментировал оставшиеся матчи «блауграны» в сезоне:

«У нас еще осталось семь игр, следующие два матча мы проведем дома. Домашние встречи должны помочь нам набрать шесть очков и восстановить соревновательный ритм, который был у нас в матче против мадридского «Атлетико».

В последних играх «Барса» смотрится не так ярко. За пять последних матчей у каталонцев одна победа и всего два гола. Но при этом слабо верится в то, что «блауграна» упустит титул в этом сезоне.

А с чем вы связываете поражение «Барселоны» от «Райо»?