«При всем моем уважении, он в некотором роде неудачник».

На пресс-конференции перед гостевым матчем с «Райо Вальекано» Хави высказал свои опасения, относительно поля, на котором им придется играть.

Главный тренер «Барселоны» сказал:

«Они агрессивны, а дистанции короче, потому что поле меньше. Это будет сложно. На этом поле сложно играть. Я надеюсь, что газон соответствует нормативным требованиям, и игра в десять вечера пойдет нам на пользу».

Рауль Мартин Преса, президент «Райо Вальекано», не стал игнорировать заявления Хави и в разговоре с Relevo ответил тренеру каталонцев:

«Наше поле безупречно, у нас лучшее поле в Мадриде. И все же погодные условия у нас хуже... На нашем стадионе у нас есть шансы на победу. «Камп Ноу» похож на хоккейную площадку, но мы не жалуемся, «Барса» соблюдает регламент.

Заявления Хави неуместны, это проигрышный спор. При всем моем уважении, он в некотором роде неудачник. На мой взгляд, это споры, в которых нет необходимости. «Хетафе» соблюдал правила. Если честно, я предпочитаю длинное и сухое поле. У «Хетафе» есть свое право в рамках регламента. Вы не выигрываете и не проигрываете из-за поля».

Кажется, своим недовольством газоном на полях команд Ла Лиги Хави навлек на себя гнев других клубов.