«Барселона» готова урегулировать еще 7 контрактов после продления Кубарси

«Барселона» продлила контракт с Пау Кубарси до 2027 года, но у каталонского клуба остается еще несколько вопросов, которые необходимо решить.

Серджи Роберто

Капитан «Барселоны» прошлым летом продлил контракт с клубом на один сезон, и сейчас готов остаться еще на год. Несмотря на интерес со стороны «Жироны», 32-летний футболист хочет продолжить выступать за «Барселону».

Рональд Араухо

Действующий контракт уругвайца с каталонским клубом рассчитан до 2026 года, а сумма отступных составляет 1 млрд евро, «Барса» сделала игроку предложение о продлении. Однако, пока Араухо не торопится с ответом. «Бавария» и «МЮ» следят за его ситуацией в «Барселоне».

Френки де Йонг

Ситуация Френки похожа на ситуацию Рональда Араухо. Контракт голландца заканчивается в июне 2026 года, «Барселона» готова продлить сотрудничество, но на более скромных финансовых условиях, чем сейчас. После того, как «Барса» предыдущие два лета пыталась продать голландца, вряд ли он захочет продлевать контракт.

Гави

В сентябре 2022 года, после появления Гави в основном составе, «Барса» продлила его контракт до 2026 года, прописав отступные в ​​1 млрд евро. 19-летний полузащитник, который вернется в состав команды в октябре после травмы колена, является одним из лидеров клуба. Приоритет «Барсы» —продлить его контракт.

Педри

21-летний полузащитник продлил свой контракт в октябре 2021 года до 2026 года. Хотя до время еще есть, «Барса» уже сообщила футболисту о своем желании продлить отношения. Сам Педри недавно признался: «Я очень спокоен. Я очень счастлив в «Барсе». Я знаю, что клуб выполнит обязательства, о которых мы говорили».

Эктор Форт

Контракт Форта рассчитан до 2025 года и сумма отступных составляет 10 млн евро, «Барса» работает над обновлением соглашения с защитником. 2 августа Форту исполнится 18 лет, и тогда он сможет получить контракт на срок более трех сезонов и последующее повышение зарплаты.

Марк Гиу

«Барса» намерена продлить контракт Марка Гиу (18 лет), который истекает в 2025 году. После его дебюта и забитых голов в Ла Лиги и Лиге чемпионов, «Барса» хочет обеспечить его будущее в клубе.