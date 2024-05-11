Кубарси назвал лучших игроков на каждую позицию. Лишь один футболист никогда не выступал за «Барсу»

Пресс-служба «Барселоны» попросила Кубарси назвать любимых голкипера, защитника, полузащитника и нападающего.

На ворота Пау определил Джиджи Буффона: «Выберу Буффона, потому что он был легендой во всех клубах, за которые выступал. Он один из лучших голкиперов в истории».

С защитником Кубарси определился быстро: «Без сомнений, Карлес Пуйоль. Он мой кумир, он был частью очень важной эры в истории «Барсы». Он стал моей ролевой моделью, я много за ним наблюдал».

В полузащиту испанец отправил Роналдиньо: «В качестве полузащитника выберу Роналдиньо за его годы, проведенные в «Барсы», и за магию, которую он показывал на поле, за его дриблинг и голы».

Нападение команды Кубарси возглавит Тьерри Анри: «Игрок, чьим временем в «Барсе» я наслаждался не так долго. Но судя по нарезкам и видео, которые я смотрел, он был действительно хорошим футболистом».

На неделе Пау продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года.

Как вам выбор молодого защитника?