В «Барселону» отправляют большое количество игроков. Оцениваем их шансы переезда на «Камп Ноу»

Планы «Барселоны» на летнее трансферное окно становятся все более четкими. Tribuna.com составила список игроков, которых связывают с каталонцами, и оценила их шансы оказаться на «Камп Ноу».

Гидо Родригес − 95 % . Подписание аргентинца уже практически официально свершилось. Ожидается, что он подпишет двухлетний контракт.

Жоау Канселу − 60 % . То, что португалец останется в команде, не так очевидно, как раньше. Однако высока вероятность, что так и случится.

Хави Симонс − 55% . И «Барса», и сам игрок настаивают на том, чтобы аренда состоялась. С каждым днем вероятность этого становится все выше.

Жоау Феликс − 50% . Ожидается, что «Барселона» оставит португальца у себя, если не найдет более подходящий вариант на позицию левого вингера.

Йозуа Киммих − 40 % . Немец − одна из приоритетных целей на позицию опорного полузащитника. По слухам, он не продлевает контракт с «Баварией», так как ждет предложения от «Барселоны».

Нико Уильямс − 30 % . Левый вингер нужен «Барсе» и доступен за 50 миллионов евро, но на данный момент по нему нет никаких предложений.

Бернарду Силва − 25 % . Португалец, по слухам, мечтает о переходе в «блауграну», а также стал одной из приоритетных целей Хави. Захотят ли взять его, если клуб получит Хави Симонса? Вот в чем вопрос.

Мартин Субименди − 20 % . Полузащитник оборонительного плана остается актуальной целью, но «Реал Сосьедад» вряд ли продаст его меньше чем за 60 миллионов евро.

Дани Ольмо − 15 % . Бывший воспитанник «Ла Масии» остается одним из вариантов усиления атаки «Барсы», но сумма его отступных составляет 60 млн евро.

Амаду Онана − 10 % . Кандидат от Деку, которого он бы хотел привезти в клуб. Он может обойтись в 55 млн евро, но так как «Эвертон» не очень хочет вылетать из АПЛ, интерес «Барсы» угас.

Дарвин Нуньес − 8% . Барса» может приобрести уругвайца, если Роберт Левандовски покинет клуб; оба сценария на данный момент кажутся практически невозможными.