В «Барселону» отправляют большое количество игроков. Оцениваем их шансы переезда на «Камп Ноу»
Планы «Барселоны» на летнее трансферное окно становятся все более четкими. Tribuna.com составила список игроков, которых связывают с каталонцами, и оценила их шансы оказаться на «Камп Ноу».
Гидо Родригес − 95 %. Подписание аргентинца уже практически официально свершилось. Ожидается, что он подпишет двухлетний контракт.
Жоау Канселу − 60 %. То, что португалец останется в команде, не так очевидно, как раньше. Однако высока вероятность, что так и случится.
Хави Симонс − 55%. И «Барса», и сам игрок настаивают на том, чтобы аренда состоялась. С каждым днем вероятность этого становится все выше.
Жоау Феликс − 50%. Ожидается, что «Барселона» оставит португальца у себя, если не найдет более подходящий вариант на позицию левого вингера.
Йозуа Киммих − 40 %. Немец − одна из приоритетных целей на позицию опорного полузащитника. По слухам, он не продлевает контракт с «Баварией», так как ждет предложения от «Барселоны».
Нико Уильямс − 30 %. Левый вингер нужен «Барсе» и доступен за 50 миллионов евро, но на данный момент по нему нет никаких предложений.
Бернарду Силва − 25 %. Португалец, по слухам, мечтает о переходе в «блауграну», а также стал одной из приоритетных целей Хави. Захотят ли взять его, если клуб получит Хави Симонса? Вот в чем вопрос.
Мартин Субименди − 20 %. Полузащитник оборонительного плана остается актуальной целью, но «Реал Сосьедад» вряд ли продаст его меньше чем за 60 миллионов евро.
Дани Ольмо − 15 %. Бывший воспитанник «Ла Масии» остается одним из вариантов усиления атаки «Барсы», но сумма его отступных составляет 60 млн евро.
Амаду Онана − 10 %. Кандидат от Деку, которого он бы хотел привезти в клуб. Он может обойтись в 55 млн евро, но так как «Эвертон» не очень хочет вылетать из АПЛ, интерес «Барсы» угас.
Дарвин Нуньес − 8%. Барса» может приобрести уругвайца, если Роберт Левандовски покинет клуб; оба сценария на данный момент кажутся практически невозможными.
Про Де Йонга согласен, можно оставить, он хорош.