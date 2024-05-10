Хави претендует на звание лучшего тренера 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Несмотря на то, что в «Барселоне» сезон прошел без трофеев, Хави вошел в список из 15 номинантов на звание лучшего тренера Globe Soccer Awards 2024! Церемония награждения состоится 28 мая.

Конкуренцию тренеру «Барселоны» составят Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Хаби Алонсо, Микель Артета, Луис Энрике, Томас Тухель, Унаи Эмери, Симоне Индзаги, Рубен Аморим, Эдин Терзич, Тьяго Мотта, Мичел, Джан Пьеро Гасперини и Себастьян Хенесс.

Хаби Алонсо и Карло Анчелотти кажутся основными кандидатами на получение этого приза.

Премию Globe Soccer Awards, также называют «Золотой Дубай», это ежегодная церемония награждения, на которой отмечают людей, достигши[ наибольших высот в футболе. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.