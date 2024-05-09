Деку провел встречу с агентом Джонатаном Барнеттом. Кого могли обсуждать специалисты?

В четверг, 9 мая, агент Джонатан Барнетт прибыл в Барселону, где провел обед с Деку, передает Jijantes.

Издание публикует видео со встречи специалистов.

Барнетт представляет интересы таких звезд, как Джек Грилиш, Эдуардо Камавинга, Ибраима Конате и Алекс Баэна. Полузащитник «Вильярреала» не скрывает своих теплых чувств к «блаугране». Более того, он прямо говорит , что хотел бы поиграть за клуб из столицы Каталонии.

Барнетт также является агентом игроков «блауграны»: Андера Астралаги, Диего Кочена и Фермина Лопеса. Возможно, на встрече специалисты обсуждали именно будущее молодых футболистов «Барсы».

Как думаете, о чем шла речь на совместном обеде Деку и Барнетта?