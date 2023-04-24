FC BARCELONA
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👌 «Меня это не беспокоит. Я бы хотел так побеждать в каждом матче». Хави сказал, что не переживает из-за большого количества побед со счетом 1:0

Хави Хави
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Любимый счет «Барсы».

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, беспокоит ли его низкая результативность команды.

«Для нас 1:0 - очень хороший результат. Я бы хотел так побеждать в каждом матче. Меня это совсем не беспокоит. Мы находимся в очень хорошей, привилегированной ситуации», - сказал Хави после победы над «Атлетико Мадрид».

В воскресенье «Барселона» одержала 12-ю победу со счетом 1:0 в этом сезоне - 8 из них были добыты в 2023 году. Тем не менее, сложно ссылаться на прагматичный стиль команды, поскольку у сине-гранатовых очевидные проблемы с реализацией.

4 комментария

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Hella black
Не в том мы положении сейчас,что бы ерепенится,главное результат и долгожданное Чемпионство !
Кому не нравится,флаг вам в руки
+6
0
+6
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Игорь Климов
Правильно, главное - это победа Барселоны!
+4
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+4
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Butrymovich Mikalai
понятно, что хотелось бы больше мячей... но проблемы в атаке дают о себе знать.
0
0
0
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