Любимый счет «Барсы».

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, беспокоит ли его низкая результативность команды.

«Для нас 1:0 - очень хороший результат. Я бы хотел так побеждать в каждом матче. Меня это совсем не беспокоит. Мы находимся в очень хорошей, привилегированной ситуации», - сказал Хави после победы над «Атлетико Мадрид».

В воскресенье «Барселона» одержала 12-ю победу со счетом 1:0 в этом сезоне - 8 из них были добыты в 2023 году. Тем не менее, сложно ссылаться на прагматичный стиль команды, поскольку у сине-гранатовых очевидные проблемы с реализацией.