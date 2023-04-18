Все ради возвращения легенды клуба.

Как сообщает журналист Marca Луис Рохо, «Барселона» рассматривает возможность задействования пятого экономического рычага.

Клуб может продать еще 24% прав на Barca Studios, компании, которая создает цифровой контент для клуба. Официальные представители клуба уже дали свое согласие на потенциальную продажу.

Каталонцы могут выручить за нее более 100 млн евро − эти деньги могли бы использоваться на трансферном рынке или для того, чтобы сделать возвращение Лео Месси реальным.

В прошлом году каталонцы уже задействовали четыре рычага, чтобы спасти клуб от критического финансового состояния и ради покупок нескольких высококлассных игроков.