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Стало известно, что в летнее трансферное окно Хави хочет укрепить пять позиций в «Барселоне»

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По информации Diario AS, Хави считает, что в летнее трансферное окно «Барселоне» необходимо подписать как минимум пять новых игроков.

Тренер хочет укрепить позиции правого и центрального защитников, атакующего полузащитника, нападающего и левого вингера.

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Источник добавляет, что для Хави подписание Месси в дополнение ко всем вышеперечисленным позициям станет вишенкой на торте.

По информации авторитетного журналиста Гильема Балаге, тренер планирует выпускать Лео перед опорником. Примерно на этой позиции аргентинец выступает в сборной.

Планам Хави и «Барсы» может помешать Тебас. Президент Ла Лиги недавно заявил, что «блауграна» не сможет заключать контракты летом, если клуб не сократит свой фонд заработной платы.

Какие игроки подошли бы на позиции, которые хочет укрепить Хави? Делитесь версиями в комментах!

6 комментариев

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Kaloyan Yalamov
Зачем правый фланг защиты усиливать не совсем понятно, ошибка в тексте небось. Там то все в порядке, слава Богу. Хотя и слева абсолютно также. Нужен нападающий и левый вингер, совсем очевидно. Полузащита также вполне хороша и довольно хорошо сработанная.
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FanRocstar
Visca barca visca catalunya
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Игорь Климов
Хави в первую очередь должен избавиться от неликвида.
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Arkadios Avgitidis
а откуда, позвольте полюбопытствовать,это известно)?
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Rachid
Уу, Тебас - нехороший человек, совсем плохой…)))
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Emin Aliev
вряд-ли Тебас позволит
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