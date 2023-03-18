FC BARCELONA
Блог

Хави отреагировал на подкол Симеоне после трех побед «Барсы» со счетом 1:0

Хави Хави
Диего Симеоне Диего Симеоне
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Атлетико» одолел «Жирону» со своим фирменным счетом 1:0. После матча Диего Симеоне прокомментировал отношение общества к минимальным победам в футболе:

«Я уже слышал от некоторых стратегов, которые любят красивую игру, что счет 1:0 тоже хорош».

И хоть Симеоне не назвал конкретных имен, многие посчитали, что аргентинец завуалированно обратился к Хави. В далеком 2016 году каталонец заявил, что игровой стиль «Атлетико» не подходит для больших команд. Эти слова Диего запомнил и даже воспроизвел их в одном интервью, когда Хави встал у руля «Барселоны».

В этом сезоне «блауграну» обвиняют в слишком оборонительном стиле игры, а самого Хави не перестают сравнивать с наставником «Атлетико». Последние три встречи каталонцев закончились победами со счетом 1:0.

Перед класико Хави решил ответить Симеоне:

«Победы «Барсы» с таким счетом меня нисколько не беспокоят. При всем уважении к Симеоне и всем остальным, я не должен что-то доказывать кому-то, кроме моих игроков».

Кажется, Хави серьезное поменял свое отношение к игровому стилю топ-клубов.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DHARMA Initiative
Да, вот только Семеоне пришёл в Атлетико в его лучшие годы и финансовые возможности а Хави в Барсу ровно наоборот. И работу он ещё не сделал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Симеоне забивает 1:0 Из глухой обороны Барса Хави играет в атаку и забивает Один гол Единственная игра которая Барса сидел в обороне это было против Реал Мадрида и это было вынужденная игра
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarkis
Автор статьи явно не смотрит матчи Барсы… кто обвиняет то ? Несколько игр всего сыграли и всё, началось…
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Главное что выиграли счёт не важен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий