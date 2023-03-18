«Атлетико» одолел «Жирону» со своим фирменным счетом 1:0. После матча Диего Симеоне прокомментировал отношение общества к минимальным победам в футболе:

«Я уже слышал от некоторых стратегов, которые любят красивую игру, что счет 1:0 тоже хорош».

И хоть Симеоне не назвал конкретных имен, многие посчитали, что аргентинец завуалированно обратился к Хави. В далеком 2016 году каталонец заявил, что игровой стиль «Атлетико» не подходит для больших команд. Эти слова Диего запомнил и даже воспроизвел их в одном интервью, когда Хави встал у руля «Барселоны».

В этом сезоне «блауграну» обвиняют в слишком оборонительном стиле игры, а самого Хави не перестают сравнивать с наставником «Атлетико». Последние три встречи каталонцев закончились победами со счетом 1:0.

Перед класико Хави решил ответить Симеоне:

«Победы «Барсы» с таким счетом меня нисколько не беспокоят. При всем уважении к Симеоне и всем остальным, я не должен что-то доказывать кому-то, кроме моих игроков».

Кажется, Хави серьезное поменял свое отношение к игровому стилю топ-клубов.