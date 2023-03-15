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В сеть слили форму «Барселоны» на следующий сезон. Аж все 3 комплекта 😍

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Выглядит потрясно.

Perfect Post опубликовал первые изображения формы «Барселоны» на сезон 2023/24.

На домашнем комплекте красно-синие цвета «Барсы» стали более глубокими. Во многом напоминает форму 2015/16 года.

А вот так выглядит футболка для гостевых матчей:

И, наконец, третий комплект:

Одобряем?

3 комментария

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Роман
Ответ Игорь Павлов
Супер! Особенно третий комплект - флешбэки в 2011
Не самый лучший вариант использовать памятные футболки 2011 г.
Если отправятся третий раз в ЛЕ, то будут воспоминания не с легендарным 2011 годом, а с 2023 г., годов выходом в ЛЕ.
Но это все предположения, будет зависеть от игры Барсы.
+1
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FC.Barcelona
Все три топ, давно такого не было
+6
-1
+5
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Игорь Павлов
Супер! Особенно третий комплект - флешбэки в 2011
+1
0
+1
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