В сеть слили форму «Барселоны» на следующий сезон. Аж все 3 комплекта 😍
Выглядит потрясно.
Perfect Post опубликовал первые изображения формы «Барселоны» на сезон 2023/24.
На домашнем комплекте красно-синие цвета «Барсы» стали более глубокими. Во многом напоминает форму 2015/16 года.
А вот так выглядит футболка для гостевых матчей:
И, наконец, третий комплект:
Одобряем?
Если отправятся третий раз в ЛЕ, то будут воспоминания не с легендарным 2011 годом, а с 2023 г., годов выходом в ЛЕ.
Но это все предположения, будет зависеть от игры Барсы.