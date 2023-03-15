Выглядит потрясно.

Perfect Post опубликовал первые изображения формы «Барселоны» на сезон 2023/24.

На домашнем комплекте красно-синие цвета «Барсы» стали более глубокими. Во многом напоминает форму 2015/16 года.

А вот так выглядит футболка для гостевых матчей:

И, наконец, третий комплект:

Одобряем?