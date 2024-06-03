«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение. В клубе еще два кубка РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение.

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

Петербургский клуб получил Кубок России на вечное хранение благодаря пятой победе в турнире.

В соответствии с регламентом турнира, «Клуб, Команда которого выигрывает Кубок России 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый кубок».

На хранении в клубе находятся еще два трофея – Кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон-2018/19) и Кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон-2021/22).

Это великий финал Клаудиньо, но «Зенит» спасли центральные защитники

14 комментариев
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Не на хранение, а во владение. На хранение звучит как временный вариант. Пусть даже и вечное.
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Вклад Зенита в обновление Кубка. )
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Ответ Игорь М.
Меня эта крышка напрягает) без неё лучше бы было)
Тебе его в руках не держать - расслабься
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Всего то стоило крышку разбить
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с крышкой ?)
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А где храниться кубок премьер лиги 2003г?
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Алип отомстит ;)
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Надеюсь, теперь хоть сделают новый нормальный кубок, а не этот экспонат. Спасибо Зениту).
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Ответ Alexander Tryapyshko
Всего то стоило крышку разбить
крышку не первый раз разбивают
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Ответ Alexander Tryapyshko
Всего то стоило крышку разбить
А что, крышку тоже разбили? Изначально было, что только голову Алипа.
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Ответ serginn
Не на хранение, а во владение. На хранение звучит как временный вариант. Пусть даже и вечное.
Все в жизни временно.
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Ответ cektor
с крышкой ?)
Меня эта крышка напрягает) без неё лучше бы было)
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Ответ Mixet.spb
А где храниться кубок премьер лиги 2003г?
- тся
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