«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение. В клубе еще два кубка РПЛ

«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение.

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

Петербургский клуб получил Кубок России на вечное хранение благодаря пятой победе в турнире.

В соответствии с регламентом турнира, «Клуб, Команда которого выигрывает Кубок России 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый кубок».

На хранении в клубе находятся еще два трофея – Кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон-2018/19) и Кубок чемпионов нового образца (сезон-2021/22).

Это великий финал Клаудиньо, но «Зенит» спасли центральные защитники