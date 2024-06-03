«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение. В клубе еще два кубка РПЛ
«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение.
Команда тренера Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.
Петербургский клуб получил Кубок России на вечное хранение благодаря пятой победе в турнире.
В соответствии с регламентом турнира, «Клуб, Команда которого выигрывает Кубок России 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый кубок».
На хранении в клубе находятся еще два трофея – Кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон-2018/19) и Кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон-2021/22).
Это великий финал Клаудиньо, но «Зенит» спасли центральные защитники