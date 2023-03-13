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Лучший − Тер Стеген, худший − Левандовски. Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Атлетика»

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Равный матч равных команд.

«Барселона» продолжает удерживать девятиочковое преимущество над преследующим «Мадридом». Сегодня команда Хави на тоненького обыграла «Атлетик» из Бильбао (1:0), который возглавляет бывший тренер блауграны Эрнесто Вальверде. Единственный гол в матче забил Рафинья.

Лучший игрок матча − Марк-Андре тер Стеген. Если бы не чудеса немца в воротах, каталонцы могли не досчитаться не двух очков, а всех трех. Сегодня вратарь включил режим супермена и несколько раз потащил очень сложные мячи. В шоке были футболисты обеих команд.

Худший игрок матча − Роберт Левандовски. Далеко не лучший матч для польского форварда. За матч Лева нанес три удара, только один из них был в створ и нес серьезную опасность. Кроме этого 13 раз потерял мяч и один раз залез в офсайд.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

15 комментариев

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Arkadios Avgitidis
Ответ Hasan_072
Тер Штеген раньше не мог что ли пересадку волос сделать🤣 Что за лютые сейвы
ему надо запретить стричься. подобно Самсону,его сила, - в его волосах. )
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Aymammet Baylyyew
Сделано в Германии иначе не как пара сделать его основным для сборной
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инна витенберг
Какой Левандовский вся команда ноль
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Сэмвел Тарли
Ответ Евгений Фатьянов
Да, достали эти 1:0. В следующем матче нужен разгром. С кем следующий матч играем?
Ну Реал громить Барселона умеет)
+2
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+2
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кто-то
Ответ FanRocstar
Ну а что поделать Дембеле Педри нету Лёва после травмы в Атаке активный только Рафа про Торреса и Фати уже говорить не нада, приходится только обороняться
Ну да, но с ними они всё равно частенько играли с победой в один мяч. Всё-таки Хави нужно что-то делать, очень легко потерять преимущество и очки, такое чуть сегодня не случилось
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Сэмвел Тарли
У Левандовского полугодовой абонемент закончился походу. После ЧМ ни одной удачной игры у него.
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Alexander Sragovich
У Штегена лучший сезон в карьере. Просто стена
+2
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+2
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Евгений Фатьянов
Да, достали эти 1:0. В следующем матче нужен разгром. С кем следующий матч играем?
+1
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+1
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FanRocstar
Ответ кто-то
На самом деле, немного достали эти матчи со счетом 1:0, хотелось бы, чтобы после первого мяча Барселона хотела забить второй, а не удержать преимущество. Очень скользкий результат
Ну а что поделать Дембеле Педри нету Лёва после травмы в Атаке активный только Рафа про Торреса и Фати уже говорить не нада, приходится только обороняться
0
0
0
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BarArsInt
Тер-Стеген ТОП.
Гави-лучший,
Ферран-худший.
+1
-1
0
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кто-то
На самом деле, немного достали эти матчи со счетом 1:0, хотелось бы, чтобы после первого мяча Барселона хотела забить второй, а не удержать преимущество. Очень скользкий результат
+2
0
+2
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Игорь Климов
Ответ Hasan_072
Тер Штеген раньше не мог что ли пересадку волос сделать🤣 Что за лютые сейвы
Я тоже на это обратил внимание - на волосы, и на его сейвы)
+1
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+1
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Игорь Климов
Тер-Стеген герой матча!
+9
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+9
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Hasan_072
Тер Штеген раньше не мог что ли пересадку волос сделать🤣
Что за лютые сейвы
+16
0
+16
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Tutto Putto
Левандовски вообще какой-то деревянный стал
+5
0
+5
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