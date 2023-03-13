15 комментариев

Равный матч равных команд.

«Барселона» продолжает удерживать девятиочковое преимущество над преследующим «Мадридом». Сегодня команда Хави на тоненького обыграла «Атлетик» из Бильбао (1:0), который возглавляет бывший тренер блауграны Эрнесто Вальверде. Единственный гол в матче забил Рафинья.

Лучший игрок матча − Марк-Андре тер Стеген. Если бы не чудеса немца в воротах, каталонцы могли не досчитаться не двух очков, а всех трех. Сегодня вратарь включил режим супермена и несколько раз потащил очень сложные мячи. В шоке были футболисты обеих команд.

Худший игрок матча − Роберт Левандовски. Далеко не лучший матч для польского форварда. За матч Лева нанес три удара, только один из них был в створ и нес серьезную опасность. Кроме этого 13 раз потерял мяч и один раз залез в офсайд.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.