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В Барселоне продолжают гнобить Пике и его новую девушку: владелец ресторана выгнал их из заведения во время ужина😱 Он - фанат Шакиры🔥

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Кларе Чиа и Жерару Пике не позавидуешь.

По информации Nuestro Diario Пике вместе со своей новой девушкой был вынужден покинуть одно из заведений Барселоны после того, как хозяин ресторана, оказавшийся фанатом Шакиры, отказал им в обслуживании.

Издание распространило фотографии, на которых пара поспешно покидает заведение и почти бегом направляется к автомобилю.

3 комментария

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maks44
Ответ ComeAsYouAre
А фотки на нокию 3310 сделаны?
На 3310 не было камеры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Лисина
Странные люди. Подобное унижает прежде всего Шакиру.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ComeAsYouAre
А фотки на нокию 3310 сделаны?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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