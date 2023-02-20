В Барселоне продолжают гнобить Пике и его новую девушку: владелец ресторана выгнал их из заведения во время ужина😱 Он - фанат Шакиры🔥

Кларе Чиа и Жерару Пике не позавидуешь.

По информации Nuestro Diario Пике вместе со своей новой девушкой был вынужден покинуть одно из заведений Барселоны после того, как хозяин ресторана, оказавшийся фанатом Шакиры, отказал им в обслуживании.

Издание распространило фотографии, на которых пара поспешно покидает заведение и почти бегом направляется к автомобилю.