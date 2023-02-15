Доброта 💙❤️ Рональд Араухо устроил сюрприз для мальчика, борющегося с раком

Такого он точно не ожидал!

15 февраля — Международный день борьбы с раком у детей, и в честь этого дня Рональд Араухо исполнил мечту юного пациента клиники «Сант-Пау-де-Барселона».

Уругвайский защитник посетил госпиталь, чтобы сделать сюрприз для 15-летнего Серджи, который болеет раком. Встреча была полной неожиданностью для юноши, его не предупреждали о визите футболиста. Мальчик был уверен, что он идет на интервью, где его будут спрашивать о его опыте борьбы с болезнью, но в команде его ждал Араухо. Рональд и Серджи обменялись анекдотами и обсудили свои интересы. Звезда «Барсы» пригласил мальчика на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» в четверг на «Камп Ноу» и подарил ему футболку «Барсы» с автографом.

Эта акция прошла в рамках программы Фонда «Здоровье детей и эмоциональное благополучие», цель которой — привнести положительный опыт в жизнь детей с этим тяжелым заболеванием.