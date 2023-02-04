Самый странный трофей, который выигрывали Роналдиньо и Месси: просто посмотрите на этого гиганта

Хави, Роналдиньо и многие другие игроки «Барсы» того времени могут похвастаться победой в Ла Лиге и Лиге чемпионов хотя бы раз. Кроме того, есть более экзотические трофеи, такие как Суперкубок УЕФА или клубный чемпионат мира ФИФА.

Но ни один из них не выделяется так сильно, как Trofeo Ramon de Carranza — посмотрите на ЭТО:

Что это за чертовщина, спросите вы?

Это летний турнир, проводимый «Кадисом» с 1955 года. Сейчас «Барса» предпочитает тур по США, но 10-15 лет назад летние турниры, подобные этому, считались более престижными.

С 2019 года турнир проводится только среди женщин, но до этого «Барса» выигрывала его лишь трижды: в 1961, 1962 и 2005 годах.

В 2005 году Роналдиньо сделал дубль, а Самуэль Это’О забил один гол, «Блауграна» обыграла «Кадис» со счетом 3:1. Также играли Хави, Месси, Деко, Пуйоль и некоторые другие известные игроки.

Трофей достигает 1,5 метра в высоту и весит 12 килограммов. Для сравнения, трофей Лиги чемпионов весит 7,5 кг, а трофей Ла Лиги — 18 кг.