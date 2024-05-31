Флик может сделать из Бальде нового Альфонсо Дэвиса

Алекс Бальде был одним из игроков «Барселоны», с которым новый тренер Ханси Флик успел познакомиться в среду на тренировочной базе клуба. Немецкий специалист получил отличные отзывы о Бальде и рассчитывает использовать его на левом фланге, как Альфонсо Дэвиса в «Баварии».

Канадский защитник стал кошмаром «Барсы» в Лиссабоне в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019/20, который «сине-гранатовые» проиграли 2:8. Тот сезон был самым результативным для Дэвиса в качестве нападающего: он записал в свой актив 3 гола и 9 голевых передач. Аналогичного результата по ассистам он добился в этом и в прошлом сезонах за «Баварию».

Бальде восстановится к началу предсезонной подготовки после разрыва сухожилия двуглавой мышцы бедра правой ноги, из-за которого 30 января ему пришлось лечь в операционную. Он знает, что игровая система Флика очень хорошо соответствует его качествам, и он очень мотивирован.