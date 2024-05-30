😰 «Барса» не может зарегистрировать Ханси Флика и его штаб (Marca)

Marca утверждает, что «Барселона» в данный момент не может зарегистрировать Ханси Флика.

Финансовые ограничения не позволяют каталонскому клубу официально назначить немца и зарегистрировать его контракт.

Фанаты мгновенно отреагировали на сообщение мадридской газеты.

💭 «Хави и его команда оставили выжженную землю?»

💭 «Это довольно забавно. Может ли он быть волонтером?»

💭 «Не могу зарегистрировать шутку в 2024 году».

💭 «Каждый день в этом клубе смешнее предыдущего».