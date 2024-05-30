😰 «Барса» не может зарегистрировать Ханси Флика и его штаб (Marca)
Marca утверждает, что «Барселона» в данный момент не может зарегистрировать Ханси Флика.
Финансовые ограничения не позволяют каталонскому клубу официально назначить немца и зарегистрировать его контракт.
Фанаты мгновенно отреагировали на сообщение мадридской газеты.
💭 «Хави и его команда оставили выжженную землю?»
💭 «Это довольно забавно. Может ли он быть волонтером?»
💭 «Не могу зарегистрировать шутку в 2024 году».
💭 «Каждый день в этом клубе смешнее предыдущего».