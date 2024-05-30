Стали известны планы Ханси Флика на Ансу Фати

Ханси Флик только что возглавил «Барселону» и уже приступает к работе – немцу будет чем заняться этим летом.

Сообщается, что новый тренер «сине-гранатовых» приступил к планированию команды на следующий сезон. Первым делом необходимо оценить каждого игрока текущего состава, включая арендованных.

Одним из таких игроков является Ансу Фати, которого отправили в «Брайтон», чтобы он восстановил свою лучшую форму и получил игровое время под руководством Де Зерби, но план провалился. Юноша забил всего четыре гола за чуть более 1000 минут во всех. Вскоре он вернется в расположение «Барсы».

В то время как каталонцы этим летом склонялись к продаже вингера, Флик не торопится расставаться с Ансу. По данным Diario Sport, тренер хочет дать Фати шанс продолжить карьеру в «Барсе» — если, конечно, он произведет впечатление в предсезонке.