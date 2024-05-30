«Барселона» может получить неожиданную финансовую помощь. Правда, есть один нюанс

Поиск новых финансовых вливаний, чтобы решить большие проблемы − уже привычное для «Барселоны» дело. До 30 июня клубу нужно где-то найти 100 млн евро, чтобы избежать серьезных санкций от Ла Лиги в отношении регистрации новых игроков. Клуб даже не может зарегистрировать нового главного тренера Ханси Флика и его персонал.

Из-за огромных долгов и расходов «Барса» еще не достигла правила 1:1 по финансовому фэйр-плей Ла Лиги, что означает, что они не могут подписывать игроков, но остро стоит вопрос с регистрацией уже действующих игроков.

Клуб подписал соглашение с немецким консорциумом Libero о продаже 50% акций Barca Studios, но инвесторы не заплатили и продолжают тянуть время.

По данным SER, технический спонсор «Барселоны» компания Nike готов оказать финансовую помощь, влив в казну клуба 100 миллионов евро еще до истечения срока действующего контракта.

Каталонцы оказались практически в безвыходной ситуации, поэтому за предложение американцев можно будет ухватиться. Но есть одна загвоздка.

Nike только вступает в игру, поскольку намерен связать «Барсу» 10-летним контрактом. В компании знают, что «блауграна» планировала подписать контракт с Puma.

Другой вариант для «Барсы» − взять кредит, но Жоан Лапорта считает это крайней мерой.