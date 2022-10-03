Суперкомпьютер назвал победителя матча «Интер» - «Барселона»

Завтра возвращается Лига чемпионов! «Интер» готовится принять «Барселону» в рамках третьего тура группового этапа турнира.

Лидером группы С остается «Бавария», каталонский и миланский клубы имеют равное количество очков (3), по этой причине завтрашний матч становится еще более принципиальным для обеих сторон.

По прогнозам Суперкомпьютера FiveThirtyEight «Барселона» - фаворит предстоящего матча. Шансы «Интера» на победу оценивают в 32%, вероятность ничьей – 24%.

Суперкомпьютер SuperJohn спрогнозировал победу испанцев со счетом 3:1. Учитывая, что команда Хави – новый лидер Ла Лиги, а голевое чутье не подводит Роберта Левандовски, такой результат кажется вполне вероятным.

А какой вы дадите прогноз на предстоящий матч?