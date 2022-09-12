«Барса» попытается избавиться от Пике, Де Йонга и еще 2 игроков зимой

По данным Diario Sport, «Барселона» снова попытается продать некоторых из самых высокооплачиваемых игроков на зимнем трансферном рынке.

Френки де Йонг снова будет доступен для трансфера. В трансферном списке к нему присоединятся Жерар Пике, Жорди Альба и Мемфис Депай.

Все эти игроки получают высокие зарплаты, но Хави не слишком на них рассчитывает.