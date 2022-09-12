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«Барса» попытается избавиться от Пике, Де Йонга и еще 2 игроков зимой

Френки де Йонг Френки де Йонг
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Жерар Пике Жерар Пике
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По данным Diario Sport, «Барселона» снова попытается продать некоторых из самых высокооплачиваемых игроков на зимнем трансферном рынке.

Френки де Йонг снова будет доступен для трансфера. В трансферном списке к нему присоединятся Жерар Пике, Жорди Альба и Мемфис Депай.

Все эти игроки получают высокие зарплаты, но Хави не слишком на них рассчитывает.

Для справки, у Мемфиса меньшая зарплата, чем у трех других упомянутых игроков. Однако в этом сезоне он практически не появляется, а его контракт истекает уже летом.

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