«Барса» попытается избавиться от Пике, Де Йонга и еще 2 игроков зимой

По данным Diario Sport, «Барселона» снова попытается продать некоторых из самых высокооплачиваемых игроков на зимнем трансферном рынке.
Френки де Йонг снова будет доступен для трансфера. В трансферном списке к нему присоединятся Жерар Пике, Жорди Альба и Мемфис Депай.
Все эти игроки получают высокие зарплаты, но Хави не слишком на них рассчитывает.
Для справки, у Мемфиса меньшая зарплата, чем у трех других упомянутых игроков. Однако в этом сезоне он практически не появляется, а его контракт истекает уже летом.
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