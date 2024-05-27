По словам Хави, 5 поражений стоили «Барсе» сезона – разбираемся, о каких матчах идет речь

По словам Хави, было пять ключевых матчей, которые стоили «Барселоне» сезона. Именно из-за этих результатов команда закончила сезон без трофеев, а Хави в конечном итоге был уволен.

«В этом сезоне титулы ускользнули от нас за четыре или пять игр. Но я думаю, что весь персонал, а также игроки с большой отдачей проделали свою работу», - сказал Хави.

Теперь, когда сезон окончен, мы можем задуматься об этих пяти играх и о том, что произошло.

Класико — первый матч Ла Лиги

«Барселона» проиграла со счетом 2:1 в своем первом Класико в сезоне. Это поражение нанесло психологический удар подопечным Хави, поскольку они проиграли дома. Они лидировали по ходу матча, но «Мадрид» ответил двумя голами.

Поражение было пронизано ошибками игроков «Барсы», Тер Штеген пропустил простой гол после дальнего удара Беллингема.

Позже Гюндоган раскритиковал своих товарищей по команде за то, что они не восприняли поражение слишком серьезно.

Класико — финал Суперкубка

Следующее Класико в сезоне также закончилось поражением «Барсы» – на этот раз в финале Суперкубка в январе. И снова «Барсу» развалили вынужденные и невынужденные ошибки. Араухо реализовал пенальти, а позже получил красную карточку. Винисиусу разрешили свободно перемещаться и сделать хет-трик. Игра завершилась со счетом 4:1.

«Барса» — «Атлетик» — четвертьфинал Кубка Короля

«Барселона» могла выиграть Кубок Короля в этом году, но помешало поражение от «Атлетика» из Бильбао со счетом 4:2. Это было болезненное поражение по многим причинам.

«Барса» закончила первый тайм со счетом 2–1, но во втором тайме «Атлетик» отыгрался. У Ламина был шанс забить на последних минутах и не дать игре перейти в дополнительное время, но он промахнулся. Зато «Атлетик» забил дважды в концовке встречи и выбил «Барселону» из турнира.

«Барса» — «ПСЖ» — четвертьфинал Лиги чемпионов

Пожалуй, поражение «Барсы» от «ПСЖ» в Лиге чемпионов стало самым болезненным в сезоне.

«Барса» выиграла первый матч на выезде со счетом 3–2 и, по прогнозам, должна была завершить дело в ответной встрече. Рафинья даже забил гол в самом начале игры, но затем случился Араухо. Уругваец получил ненужную красную карточку, и «Барса» развалилась. Игра завершилась со счетом 4:1 и 6:4 по сумме двух матчей.

Класико — Ответный матч Ла Лиги

«Барселона» до сих пор не оправилась от того, что произошло в последнем Класико в сезоне. И снова «Барса» забила первой, но отдельные ошибки снова стоили команде победы.

«Барса» реализовала пенальти, потом Винисиус сравнял счет, но команда Хави снова вышли вперед, и все равно не смогла удержаться.

«Барса» жаловалась на «призрачный гол» Ламина Ямаля и решение о пенальти, но в конечном итоге ошибки таких игроков, как Канселу, стоили слишком дорого. «Барса» проиграла со счетом 3–2.

Это поражение практически решило судьбу «Барсы» в Ла Лиге.

«Барса» — «Жирона» — дома/в гостях

Как «Барселона» проиграла «Жироне» со счетом 4:2 дома и на выезде? Ответ – индивидуальные ошибки и тактические ошибки.

Ошибки таких игроков, как Канселу, Араухо и Серджи Роберто, дорого обошлись «сине-гранатовым». Хави также не смог объяснить, почему в этих матчах Рафинью оставили на скамейке запасных.

В итоге «Барса» набрала в Ла Лиге 85 очков, но этого оказалось недостаточно для победы в чемпионате. Хави завершил сезон без трофеев и был уволен.