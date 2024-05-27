«Я ухожу с любовью болельщиков». Хави готов однажды снова тренировать «Барсу»

Хави провел последний матч в роли главного тренера «Барселоны». В этом сезоне.

Испанец считает, что в будущем его отношения с клубом могут быть возобновлены. Отвечая на вопрос о возможном возвращении, Хави сказал: «Для меня было бы честью однажды снова возглавить клуб моей жизни.

Болельщики должны понимать, что экономическая ситуация сложная. Я ухожу с любовью болельщиков, и это наполняет меня гордостью».

По сообщениям инсайдеров, сейчас с Хави связались несколько европейских клубов. Однако источники утверждают, что он планирует взять годичный отпуск, прежде чем вернуться к тренерской деятельности.

Хави завершает тренерскую карьеру в «Барсе», выиграв Ла Лигу и Суперкубок Испании.