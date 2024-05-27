4 победителя и 4 проигравших от увольнения Хави из «Барселоны»

Когда «Барселона» уволила Хави, некоторые болельщики «Барсы» удовлетворенно улыбнулись. Можете себе представить, что некоторые игроки «Барсы» тоже вздохнули с облегчением.

Существует стороны: можно легко выделить ряд проигравших и победителей после ухода Хави.

Проигравшие

Фермин Лопес. После того, как Фермин забил последний гол «Барсы» в сезоне против «Севильи», он бросился к Хави и тепло обнял его. Именно Хави сделал ставку на Фермина, когда «Барса» собиралась отправить его в Польшу прошлым летом.

Что произойдет дальше, остается только догадываться. Возможно, Фермин будет регулярно играть под руководством Флика, но он не может быть уверен, что под руководством нового тренера проведет 43 матча.

Ферран Торрес. Хави убедил «Барсу» подписать Феррана из «Манчестер Сити» в 2022 году. У испанского нападающего были хорошие моменты в «Барсе», но его проблемой оставалась отсутствие стабильности. Если Хави уже начал оставлять Феррана на скамейке, то можно только представить, что произойдет при новом тренере.

Серджи Роберто . Хави был готов продлить контракт с капитаном «Барсы» перед увольнением. Еще неизвестно, пойдет ли клуб на это сейчас. Даже если Роберто позволят остаться, он, скорее всего, проведет еще меньше игр под руководством нового тренера.

Иньиго Мартинес. Прошлым летом Хави договорился о переходе 33-летнего защитника в «Барсу». В этом сезоне он также дал Мартинесу достаточно игрового времени. Но положение футболиста может измениться с появлением нового тренера.

Победители

Роберт Левандовски . СМИ много писали о том, что Хави хотел продать Левандовски в конце сезона вопреки желанию нападающего. Даже если бы Роберт остался, Хави дал понять, что нападающий не получал бы игрового времени регулярно. Лева был разозлен тем, что Хави заменил его в нескольких играх ближе к концу сезона.

Жоау Канселу . В этом сезоне португалец допустил немало ошибок, и Хави, вероятно, хотел его убрать. Теперь будущее футболиста предстоит решить Ханси Флику.

Жоао Феликс . Португальский нападающий любит «Барсу» и хочет остаться, но Хави он не убедил. Испанский тренер не хотел его видеть в команде, но Флик раньше работал с игроками, похожими на Феликса - с Лероем Сане и Кингсли Команом. Флик мог творить чудеса и извлечь из Феликса максимум пользы.

Витор Роке. Уход бразильца в аренду был почти решенным делом, пока «Барса» не уволила Хави. Роке теперь может мечтать о более регулярных выходах на поле под руководством нового тренера.