«Я и моя семья всегда будем благодарны ему». Фермин поблагодарил Хави

«Я хочу поблагодарить Хави за предоставленную возможность и уверенность в том, что я буду играть в первой команде», – сказал Фермин Лопес после победы над с «Севильей» (2:1).

«Хави воплотил мою мечту в жизнь. Я и моя семья всегда будем благодарны ему. Работа приносит плоды, но невозможно было представить, что в первый год все пойдет так хорошо», – добавил юноша.

Когда в прошлом году Хави выбрал Фермина на предсезонку, никто не предполагал, что он забьет 11 мячей в 43 матчах за «Барсу». Испанец доказал, что заслуживает места в первой команде «Барсы».

Фермин, скорее всего, будет вызван в сборную Испании на Евро-2024. Но игрок не волнуется насчет заявки:

«Я совершенно спокоен по поводу завтрашнего списка. Мы увидим, что должно произойти. Очевидно, что попасть в список Де ла Фуэнте – моя мечта».