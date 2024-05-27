«Мы должны больше работать». Тер Стеген не исключает, что в увольнении Хави есть вина игроков

Хави покинул пост тренера «Барселоны» после 142 матчей у руля команды. Его увольнение случилось после сезона без трофеев.

Второй капитан «Барсы» Марк-Андре тер Стеген считает, что в результатах есть и вина игроков.

«У нас хорошие игроки, но мы должны больше работать, чтобы конкурировать. На личном уровне я должен совершенствоваться.

Хави пора отдохнуть. Он заслуживает всего самого лучшего, и мы всегда будем рядом с ним. Хави дал нам очень много, и мы ему очень благодарны. Мы желаем ему всего лучшего. Он был моим другом на протяжении многих лет, и это нелегко», – заключил тер Стеген.

Тер Стеген, вероятно, прав. В этом сезоне «Барсу» губили необдуманные ошибки, особенно в важных матчах.

Немецкий вратарь пропустил 37 мячей в 35 матчах этого сезона.