«Мы должны больше работать». Тер Стеген не исключает, что в увольнении Хави есть вина игроков
Хави покинул пост тренера «Барселоны» после 142 матчей у руля команды. Его увольнение случилось после сезона без трофеев.
Второй капитан «Барсы» Марк-Андре тер Стеген считает, что в результатах есть и вина игроков.
«У нас хорошие игроки, но мы должны больше работать, чтобы конкурировать. На личном уровне я должен совершенствоваться.
Хави пора отдохнуть. Он заслуживает всего самого лучшего, и мы всегда будем рядом с ним. Хави дал нам очень много, и мы ему очень благодарны. Мы желаем ему всего лучшего. Он был моим другом на протяжении многих лет, и это нелегко», – заключил тер Стеген.
Тер Стеген, вероятно, прав. В этом сезоне «Барсу» губили необдуманные ошибки, особенно в важных матчах.
Немецкий вратарь пропустил 37 мячей в 35 матчах этого сезона.
Игроки должны верить в то что говорит и предполагает тренер.