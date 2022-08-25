FC BARCELONA
Блог

«Он даже улыбнулся, прежде чем упасть»: фанаты уверены, что «Барса» и «Сити» сыграли «договорняк» в товарищеском матче

Клубы
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

На последних секундах благотворительного матча Эрлинг Хааланд совершил впечатляющий «нырок».

«Барселона» и «Манчестер Сити» (3:3) провели благотворительный матч. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу». Все вырученные средства будут направлены на борьбу с боковым амиотрофическиим склерозом. БАС, который в июне 2020 года был диагностирован у бывшего вратаря и тренера каталонцев Хуана Карлоса Унсуэ, приводит к параличу и атрофии мышц.

Итоговый счет установил Рияд Марез – он забил с пенальти аж на 98-й минуте. Но назначенный 11-метровый многим показался весьма сомнительным.

 Вот как болельщики отреагировали на назначенный пенальти:

«Холанд улыбается прямо перед тем, как упасть». - «Он даже успел оглянуться».

 «Возможно, это самый смешной и наглый «нырок», который я когда-либо видел. Господи, черт возьми, еще и в товарищеской игре за БАС, хахахаха».

«Думаю, у них была договоренность, чтобы закончить это как ничью, никакого другого логического объяснения, лол».

«Испанские судьи, дамы и господа».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные