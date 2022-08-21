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Левандовски и еще три игрока «Барсы», которых Хави считает незаменимыми

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Согласно информации многих источников, Хави считает, что каждый игрок «Барсы» должен заслужить свое место в команде. Однако есть и те, кому тренер безоговорочно доверяет.

Ашраф Бен Аяд сообщил, что в команде есть четыре игрока, которых Хави считает незаменимыми. В этот почетный список вошли Тер Стеген, Араухо, Педри и Левандовски.

Robert Lewandowski, Pedri and Xavi Hernandez after the FC Barcelona – Pumas UNAM game: the Gamper Cup

Судя по всему, именно эти футболисты больше остальных впечатлили тренера «Барселоны» во время предсезонки.

Все четверо вышли в старте на матч против «Райо Вальекано» и, как ожидается, мы увидим их в сегодняшней встречи каталонцев с «Реал Сосьедадом».

Как вам такой выбор Хави?

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