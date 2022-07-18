«Они точно видели друг друга голыми». Испанский журналист уверен, что у Шакиры был роман на стороне

История защитника «Барселоны» и колумбийской певицы продолжает обрастать подробностями.

Испанский журналист Хавьер де Ойос, связанный с развитием истории расставания Шакиры и Жерара Пике, заявил, что у исполнительницы хита «Waka Waka» был тайный роман с испанским певцом Алехандро Сансом.

Де Ойос поделился шокирующим откровением на аргентинском телевидении, подробно рассказав, как роман между Шакирой и Алехандро Сансом связан с разрывом с футболистом «барселоны». Журналист Адриан Палларес спросил Де Ойоса об этом романе, на что репортер сказал:

«Она уже давно говорит о песне La Tortura Санса и ее… Waka Waka. Могу уверенно сказать, что они точно знают друг друга голыми».

Но это не все, что Де Ойос рассказал о расставании и тайном романе. Журналист также пояснил, что, по слухам, давний любовник Шакиры подталкивает ее покинуть Пике и уехать в Майами:

«Алехандро Санс поддерживает ее и помогает Шакире отправиться в Майами, оставив Пике в Испании. Она хочет покинуть Испанию со своими детьми, и готова дать возможность Пике, чтобы он мог встречаться с мальчиками, когда захочет, но в Майами».

Пике и Шакира расстались в прошлом месяце после 12 лет совместной жизни.