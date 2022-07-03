«Барселона» предложила Френки де Йонгу два варианта продолжения карьеры

Недавние комментарии Жоан Лапорта о будущем Френки Де Йонга оставили больше вопросов, чем ответов.

Если Френки останется в «Барсе» встанет вопрос о том, как быть с зарплатой голландца, кроме того, каталонцам нужны деньги, которые они получат с продажи Де Йонга, чтобы подписать новых игроков.

Издание Marca сообщает, что если полузащитник хочет остаться в столице Каталонии, ему придется согласиться на серьезное сокращение зарплаты.

Хави уже говорил, что рассчитывает на Де Йонга, но с финансовой точки зрения, клубу нужно продать игрока. Его уход даст команде для работы до 10 миллионов евро в год. «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить за Френки 65 миллионов евро сразу, а остальные 20 миллионов евро будут переведены в качестве надбавок. Командам осталось лишь обсудить условия бонусных выплат.

Итак, у Френки есть два варианта развития карьеры: согласиться на понижение зарплаты или уйти из «Барселоны».