«Барселона» выставила Френки Де Йонга на трансферный рынок против его воли

Есть подозрение, что «Барселона» могла выставить Френки де Йонга на трансферный рынок против воли игрока, сообщает Copa.

Френки купил дом в Барселоне и хочет добиться успеха в составе «сине-гранатовых».

Он также хочет играть в Лиге чемпионов и видит, что Хави ему доверяет.

Однако теперь Френки встревожен, поскольку считает, что клуб намерен использовать его трансфер, чтобы облегчить свое финансовое бремя.

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом на подписание голландца, но «Манчестер Сити» также может проявить интерес.