В честь Иньесты открыли памятник в Альбасете - на церемонии присутствовал сам футболист, который, оказывается, еще не завершил карьеру

Андрес совсем седой, но все еще играет.

В родном городе Андреса Иньесты Альбасете появилась его статуя. Монумент, созданный известным скульптором Хавьером Морено, вдохновлен победным ​​голом, забитым полузащитником за сборную Испании в финале чемпионата мира 2010 года против Нидерландов (1:0), проходившем в ЮАР. Он был установлен возле стадиона «Карлос Бельмонте».

«Это событие меня очень тронуло. Я благодарю свой город, свою семью и всех людей, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Я горжусь своими корнями, в Альбасете начался мой футбольный путь. Для меня это большая честь.

Это произведение искусства вдохновлено моментом, который имел большое значение для меня и для нашего футбола. Мы все разделили радость этого гола и можем чувствовать себя частью этого момента», – сказал испанец в честь этого события.

40-летний футболист, являющийся послом родного города, все еще играет на профессиональном уровне - в этом сезоне за «Эмирейтс» у него четыре гола в 13 матчах в чемпионате ОАЭ.