Герой «Мадрида» Родриго мог перейти в «Барсу» — почему он этого не сделал

«Барселона» положила глаз на Родриго Гоэса задолго до того, как «Реал Мадрид» узнал о его таланте, сообщает Sport.

Когда Оскар Грау возглавлял делегацию в Бразилию, в 2017 году «сине-гранатовые» настаивали на том, чтобы «Сантос» подписал соглашение, которое сделает их единственным клубом, который сможет подписать контракт с Родриго, когда ему исполнится 18 лет.

Однако Флорентино Перес и «Реал Мадрид» предложили больше денег, чего «Барса» просто не могла себе позволить.

Они были готовы заплатить 20 миллионов евро сразу и 20 миллионов евро в рассрочку и бонусы.

Так что, несмотря на то, что «Сантос» хотел бы, чтобы Родриго перешел в «Барсу», у них не было другого выбора, кроме как продать футболиста «Мадриду».

В среду Родриго продемонстрировал свой талант, выйдя со скамейки запасных, чтобы забить два гола и помочь «Мадриду» победить «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в полуфинале Лиги чемпионов.