Финал Востока переезжает в Омск: «Авангард» и «Ак Барс» бьются в третьем матче серии
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Белов получил две минуты штрафа!
Защитник задействовал руку, чтобы повалить Лукоянова в углу площадки.
У Белова сломалась клюшка!
Грицюк отдал защитнику свою. Омичи держат оборону…
Береглазов атаковал в касание из центра зоны!
Билялов сумел остановить шайбу щитком.
ГОООООЛ! "Авангард" открыл счет!
Шарипзянов не выключился, подобрал шайбу у лицевого борта и откатил Буше, а тому удался хлесткий бросок из ближайшей к воротам части круга.
Ткачев создал опасный момент!
Форвард объехал всю зону по кругу и сделал передачу на Шарипзянова! Защитник не смог эффективно пальнуть из круга вбрасывания.
Бросок Радулова на последних секундах большинства!
Шайба уткнулся в чьи-то коньки.
Радулов ломился с шайбой на пятак!
Омичи смогли обезвредить нападающего.
Галимов дважды попробовал бросить!
Обе попытки были безуспешными.
Лямкин атаковал после передачи под бросок!
Шанса полетела высоковато.
Вновь в игре вратарь "Авангарда"!
Размашистая комбинация позволила Шипачеву атаковать из центра зоны! Демченко отреагировал достойно.
Демченко справился с дальним броском.
Пайгин удален!
Именно он нарушил правила на Сафонове, чтобы не дать форварду забить в пустую рамку.
Сафонов не смог засунуть шайбу в пустые ворота!
Шайба отскочила от Демченко, а форвард «Ак Барса» стоял в полуметре от створа! Нападающего атаковали защитники сзади, и он упал.
Грицюк очутился на неплохой позиции!
Лямкин заблокировал залп из круга вбрасывания.
Сафонов бросал достаточно опасно!
Радулов падал у дальней штанги, рассчитывая подправить шайбу, но шанса сделать это не представилось.
Ткачев выкатился к воротам в слоте!
Билялов не позволил себя переиграть!
Ткачев заложил вираж в зоне гостей!
Нападающий уехал с правого края на левый и бросил низом! Билялов сыграл внимательно.
Наброс Юдина привел к давлению!
Омичам пришлось отбиваться на пятачке, шайба не прошмыгнула в ворота!
Хлесткий бросок Дыняка!
Шайба пролетела выше перекладины.
Дыняк резко выскочил на пятак с фланга!
Угроза для ворот была неиллюзорной, но шайба не протолкнулась в сетку!
Семенов отклеился от соперника за воротами, развернулся и бросил!
Не удалось открыть счет таким способом.
Дурацкая потеря Воронкова в зоне "Ак Барса"!
Две быстрых передачи вывели Ткачева к воротам, и этот форвард метнул в створ в касание! Билялов выручил казанскую команду!
Радулов ломился к воротам по центру и бросил из-под защитника!
Демченко сумел отреагировать быстро!
Радулов срезал угол и классно отдал к дальней штанге!
Сафонов не сумел продавить щиток Демченко!
Шарипзянов слишком долго игрался у синей линии. Защитнику не дали отослать шайбу вперед.
Сафонов продрался вдоль борта и пульнул с острого угла!
Демченко зачехлил шайбу четко.
Грицюк бросил в ближний угол после маневра на левом крыле!
Билялова так просто не пробить.
Гиперопасная контратака "Авангарда"!
Бродхерст вернул шайбу Толчинскому перед воротами, но эта передача читалась! Билялов своевременно сместился к ближней штанге.
Петров набросил из правой части зоны!
Шипачеву не удалось поживиться перед рамкой ворот.
Юдин стал хедлайнером атаки!
Шайба откатилась назад после двух попыток бросить и досталась Береглазову.
Найт пытался сделать острый пас из-за ворот!
По-настоящему опасного момента не возникло.
Команды вернулись на площадку. Пришло время для второго периода!
Первый период остался в прошлом. «Авангард» играл с большим преимуществом, Билялову пришлось парировать большое количество бросков. К тому же в начале матча хозяева провели много минут в большинстве и даже имели возможность поиграть впятером против троих. Все это не дало результата. На табло видны нули. «Ак Барс» почти ничего не показал в чужой зоне, но зато не дал слабину в своей.
Толчинский направил диагональную передачу к воротам!
Шайба рассекла пространство перед рамкой, никто не успевал замкнуть!
Передача в зоне "Ак Барса" была слишком сильной!
Грицюк не сумел обработать шайбу, а Билялов решил ее накрыть.
Радулов захотел прессануть омичей у их ворот!
Игроки «Авангарда» действовали достаточно вальяжно, но перехвата не случилось.
Лямкин не уступил Ткачеву в борьбе после заброса по борту.
Прострел Дыняка из угла площадки!
Омичи нормально сработали перед своими воротами.
Лукоянов пытался вывести партнера к воротам!
Шайба стояла на ребре в момент передачи, и точно сыграть на Галимова не вышло.
Шарипзянов плавно запустил в район ворот от синей. Опасного момента не возникло.
Ткачев развернулся у борта и бросил низом!
Билялов ничего не проворонил.
Бродхерст на скорости пролетел по зоне и бросил в ближний!
Билялов был готов остановить шайбу.
Грицюк дважды бросал из-под защитника!
Билялов проявил надежность в обоих случаях.
Юдин дважды бросал из внешней части зоны!
Обе попытки получились безуспешными.
Радулов выскользнул из-за ворот и выкатился на пятак, чтобы бросить!
Демченко не дал пропихнуть шайбу в ближний угол!
Головокружительный момент!
Дергачев и Якупов выехали к воротам вдвоем! Билялов уже не понимал, что делать! Якупов изящно обыграл вратаря у дальней штанги, но не смог завести шайбу за линию.
Журавлев несильно набрасывал от синей. Шайба прокатилась мимо ворот.
Сведберг палил с дистанции!
Все обошлось для гостей.
Радулов доставил шайбу Шипачеву, но у того не получился бросок с неудобной руки.
Демченко пришлось пластаться на льду в момент броска Сафонова!
Нападающий атаковал из-под защитника, а вратарь не сумел накрыть шайбу! Рамка была пустой! Сафонов не смог добить эффективно.
Панюков попробовал пальнуть по воротам, но шайба не дошла до цели.
Прошла хорошая передача Радулова, и Сафонов бросил!
Демченко не подвел «Авангард»!
Сведберг опасно набрасывал на ворота!
Казанской команде удалось отбиться.
Якупов протиснулся к воротам, проехав между кругами вбрасывания!
Не получилось добить шайбу в цель после прохода Толчинского!
"Ак Барс" выстоял!
У «Авангарда» было очень много времени, чтобы реализовать численное преимущество, но «ястребы» не воспользовались ситуацией.
Пайгина хорошо вывели на бросок!
Защитник размахнулся и пальнул в створ, но Билялов отбил шайбу уверенно!
Два неудачных входа в зону отняли целую минуту у омичей. Теперь на льду четверка казанцев.
Очередное удаление у "Ак Барса"! Гости остаются втроем!
Адамчук нелепо сыграл в центре своей зоны и вышвырнул шайбу за пределы площадки по ошибке. Минуту и шесть секунд казанцам придется провести втроем…
Лямкин стал препятствием в момент броска Ткачева!
Шайба попала в коньки защитника «Ак Барса».
Залп Пайгина от синей линии!
Билялов ничего не проворонил!
Телегин неплохо отдал вперед на фланге, а его партнер бросил с острого угла!
Билялов сыграл внимательно.
Еще одно удаление у "Ак Барса"!
Казанцы наказаны за нарушение численного состава.
Ткачев выехал один на один с Биляловым фактически!
Билялов не позволил себя прошить! Вратарь отразил бросок в падении!
Хороший розыгрыш позволил Береглазову бросить из центра!
Шайба не юркнула в ворота «Ак Барса».
Грицюк пытался по центру проломиться к воротам. Его остановили.
Прекрасный поперечный перевод Ткачева!
Буше бросал в касание от борта, но не смог открыть счет!
Удаление в составе "Ак Барса"!
Грицюк и Толчинский настырно боролись за шайбу у лицевого борта, и Хафизуллин зацепил соперника клюшкой сбоку от ворот казанской команды.
Сведберг отлично протащил шайбу по чужой зоне и отдал под бросок!
Кагарлицкий сумел заблокировать попытку Береглазова, которая могла быть очень опасной!
Первый бросок!
Демченко зачехлил шайбу после залпа из круга вбрасывания.
Казанцы залетели в чужую зону после стартового вбрасывания, но Воронкову было сложно обработать передачу Сафонова.
Матч начался.
Сочетания у гостей из Татарстана такие: Юдин – Лучевников, Радулов – Сафонов – Воронков; Лямкин – Адамчук, Петров – Шипачев – Кагарлицкий; Хафизуллин – Журавлев, Галиев – Семенов – Панюков; Евсеев, Дыняк – Галимов – Лукоянов, Терехов. Войнова нет.
Ворота «Ак Барса» будет защищать Билялов, который был заменен по ходу воскресной игры.
Звенья у омичей такие: Пайгин – Шарипзянов, Буше – Найт – Ткачев; Береглазов – Сведберг, Толчинский – Бродхерст – Грицюк; Белов – Чистяков, Телегин – Дергачев – Якупов; Жарков – Малыхин – Дедунов. Ничего не поменялось в сравнении с предыдущим матчем.
В воротах «ястребов» в эту среду будет играть Демченко.
Преимущества в этой серии пока нет ни у одной из команд. В Казани соперники обменялись победами. Сперва «Ак Барс» выиграл со счетом 3:2, склонив чашу весов в свою пользу в овертайме. А затем «Авангард» добился успеха в основное время, хотя счет получился аналогичным.
Привет всем, у кого звенит в ушах лихая музыка системной игры на результат!
«Авангард» и «Ак Барс» перебрались в Омск, чтобы встретиться в третьем матче финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.
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