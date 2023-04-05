Белов получил две минуты штрафа!

Первый период остался в прошлом. «Авангард» играл с большим преимуществом, Билялову пришлось парировать большое количество бросков. К тому же в начале матча хозяева провели много минут в большинстве и даже имели возможность поиграть впятером против троих. Все это не дало результата. На табло видны нули. «Ак Барс» почти ничего не показал в чужой зоне, но зато не дал слабину в своей.