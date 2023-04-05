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Финал Востока переезжает в Омск: «Авангард» и «Ак Барс» бьются в третьем матче серии

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Белов получил две минуты штрафа!

Защитник задействовал руку, чтобы повалить Лукоянова в углу площадки.

У Белова сломалась клюшка!

Грицюк отдал защитнику свою. Омичи держат оборону…

Береглазов атаковал в касание из центра зоны!

Билялов сумел остановить шайбу щитком.

ГОООООЛ! "Авангард" открыл счет!

Шарипзянов не выключился, подобрал шайбу у лицевого борта и откатил Буше, а тому удался хлесткий бросок из ближайшей к воротам части круга.

Ткачев создал опасный момент!

Форвард объехал всю зону по кругу и сделал передачу на Шарипзянова! Защитник не смог эффективно пальнуть из круга вбрасывания.

Бросок Радулова на последних секундах большинства!

Шайба уткнулся в чьи-то коньки.

Радулов ломился с шайбой на пятак!

Омичи смогли обезвредить нападающего.

Галимов дважды попробовал бросить!

Обе попытки были безуспешными.

Лямкин атаковал после передачи под бросок!

Шанса полетела высоковато.

Вновь в игре вратарь "Авангарда"!

Размашистая комбинация позволила Шипачеву атаковать из центра зоны! Демченко отреагировал достойно.

Демченко справился с дальним броском.

Пайгин удален!

Именно он нарушил правила на Сафонове, чтобы не дать форварду забить в пустую рамку.

Сафонов не смог засунуть шайбу в пустые ворота!

Шайба отскочила от Демченко, а форвард «Ак Барса» стоял в полуметре от створа! Нападающего атаковали защитники сзади, и он упал.

Грицюк очутился на неплохой позиции!

Лямкин заблокировал залп из круга вбрасывания.

Сафонов бросал достаточно опасно!

Радулов падал у дальней штанги, рассчитывая подправить шайбу, но шанса сделать это не представилось.

Ткачев выкатился к воротам в слоте!

Билялов не позволил себя переиграть!

Ткачев заложил вираж в зоне гостей!

Нападающий уехал с правого края на левый и бросил низом! Билялов сыграл внимательно.

Наброс Юдина привел к давлению!

Омичам пришлось отбиваться на пятачке, шайба не прошмыгнула в ворота!

Хлесткий бросок Дыняка!

Шайба пролетела выше перекладины.

Дыняк резко выскочил на пятак с фланга!

Угроза для ворот была неиллюзорной, но шайба не протолкнулась в сетку!

Семенов отклеился от соперника за воротами, развернулся и бросил!

Не удалось открыть счет таким способом.

Дурацкая потеря Воронкова в зоне "Ак Барса"!

Две быстрых передачи вывели Ткачева к воротам, и этот форвард метнул в створ в касание! Билялов выручил казанскую команду!

Радулов ломился к воротам по центру и бросил из-под защитника!

Демченко сумел отреагировать быстро!

Радулов срезал угол и классно отдал к дальней штанге!

Сафонов не сумел продавить щиток Демченко!

Шарипзянов слишком долго игрался у синей линии. Защитнику не дали отослать шайбу вперед.

Сафонов продрался вдоль борта и пульнул с острого угла!

Демченко зачехлил шайбу четко.

Грицюк бросил в ближний угол после маневра на левом крыле!

Билялова так просто не пробить.

Гиперопасная контратака "Авангарда"!

Бродхерст вернул шайбу Толчинскому перед воротами, но эта передача читалась! Билялов своевременно сместился к ближней штанге.

Петров набросил из правой части зоны!

Шипачеву не удалось поживиться перед рамкой ворот.

Юдин стал хедлайнером атаки!

Шайба откатилась назад после двух попыток бросить и досталась Береглазову.

Найт пытался сделать острый пас из-за ворот!

По-настоящему опасного момента не возникло.

Команды вернулись на площадку. Пришло время для второго периода!

Первый период остался в прошлом. «Авангард» играл с большим преимуществом, Билялову пришлось парировать большое количество бросков. К тому же в начале матча хозяева провели много минут в большинстве и даже имели возможность поиграть впятером против троих. Все это не дало результата. На табло видны нули. «Ак Барс» почти ничего не показал в чужой зоне, но зато не дал слабину в своей.

Толчинский направил диагональную передачу к воротам!

Шайба рассекла пространство перед рамкой, никто не успевал замкнуть!

Передача в зоне "Ак Барса" была слишком сильной!

Грицюк не сумел обработать шайбу, а Билялов решил ее накрыть.

Радулов захотел прессануть омичей у их ворот!

Игроки «Авангарда» действовали достаточно вальяжно, но перехвата не случилось.

Лямкин не уступил Ткачеву в борьбе после заброса по борту.

Прострел Дыняка из угла площадки!

Омичи нормально сработали перед своими воротами.

Лукоянов пытался вывести партнера к воротам!

Шайба стояла на ребре в момент передачи, и точно сыграть на Галимова не вышло.

Шарипзянов плавно запустил в район ворот от синей. Опасного момента не возникло.

Ткачев развернулся у борта и бросил низом!

Билялов ничего не проворонил.

Бродхерст на скорости пролетел по зоне и бросил в ближний!

Билялов был готов остановить шайбу.

Грицюк дважды бросал из-под защитника!

Билялов проявил надежность в обоих случаях.

Юдин дважды бросал из внешней части зоны!

Обе попытки получились безуспешными.

Радулов выскользнул из-за ворот и выкатился на пятак, чтобы бросить!

Демченко не дал пропихнуть шайбу в ближний угол!

Головокружительный момент!

Дергачев и Якупов выехали к воротам вдвоем! Билялов уже не понимал, что делать! Якупов изящно обыграл вратаря у дальней штанги, но не смог завести шайбу за линию.

Журавлев несильно набрасывал от синей. Шайба прокатилась мимо ворот.

Сведберг палил с дистанции!

Все обошлось для гостей.

Радулов доставил шайбу Шипачеву, но у того не получился бросок с неудобной руки.

Демченко пришлось пластаться на льду в момент броска Сафонова!

Нападающий атаковал из-под защитника, а вратарь не сумел накрыть шайбу! Рамка была пустой! Сафонов не смог добить эффективно.

Панюков попробовал пальнуть по воротам, но шайба не дошла до цели.

Прошла хорошая передача Радулова, и Сафонов бросил!

Демченко не подвел «Авангард»!

Сведберг опасно набрасывал на ворота!

Казанской команде удалось отбиться.

Якупов протиснулся к воротам, проехав между кругами вбрасывания!

Не получилось добить шайбу в цель после прохода Толчинского!

"Ак Барс" выстоял!

У «Авангарда» было очень много времени, чтобы реализовать численное преимущество, но «ястребы» не воспользовались ситуацией.

Пайгина хорошо вывели на бросок!

Защитник размахнулся и пальнул в створ, но Билялов отбил шайбу уверенно!

Два неудачных входа в зону отняли целую минуту у омичей. Теперь на льду четверка казанцев.

Очередное удаление у "Ак Барса"! Гости остаются втроем!

Адамчук нелепо сыграл в центре своей зоны и вышвырнул шайбу за пределы площадки по ошибке. Минуту и шесть секунд казанцам придется провести втроем…

Лямкин стал препятствием в момент броска Ткачева!

Шайба попала в коньки защитника «Ак Барса».

Залп Пайгина от синей линии!

Билялов ничего не проворонил!

Телегин неплохо отдал вперед на фланге, а его партнер бросил с острого угла!

Билялов сыграл внимательно.

Еще одно удаление у "Ак Барса"!

Казанцы наказаны за нарушение численного состава.

Ткачев выехал один на один с Биляловым фактически!

Билялов не позволил себя прошить! Вратарь отразил бросок в падении!

Хороший розыгрыш позволил Береглазову бросить из центра!

Шайба не юркнула в ворота «Ак Барса».

Грицюк пытался по центру проломиться к воротам. Его остановили.

Прекрасный поперечный перевод Ткачева!

Буше бросал в касание от борта, но не смог открыть счет!

Удаление в составе "Ак Барса"!

Грицюк и Толчинский настырно боролись за шайбу у лицевого борта, и Хафизуллин зацепил соперника клюшкой сбоку от ворот казанской команды.

Сведберг отлично протащил шайбу по чужой зоне и отдал под бросок!

Кагарлицкий сумел заблокировать попытку Береглазова, которая могла быть очень опасной!

Первый бросок!

Демченко зачехлил шайбу после залпа из круга вбрасывания.

Казанцы залетели в чужую зону после стартового вбрасывания, но Воронкову было сложно обработать передачу Сафонова.

Матч начался.

Сочетания у гостей из Татарстана такие: Юдин – Лучевников, Радулов – Сафонов – Воронков; Лямкин – Адамчук, Петров – Шипачев – Кагарлицкий; Хафизуллин – Журавлев, Галиев – Семенов – Панюков; Евсеев, Дыняк – Галимов – Лукоянов, Терехов. Войнова нет.

Ворота «Ак Барса» будет защищать Билялов, который был заменен по ходу воскресной игры.

Звенья у омичей такие: Пайгин – Шарипзянов, Буше – Найт – Ткачев; Береглазов – Сведберг, Толчинский – Бродхерст – Грицюк; Белов – Чистяков, Телегин – Дергачев – Якупов; Жарков – Малыхин – Дедунов. Ничего не поменялось в сравнении с предыдущим матчем.

В воротах «ястребов» в эту среду будет играть Демченко.

Преимущества в этой серии пока нет ни у одной из команд. В Казани соперники обменялись победами. Сперва «Ак Барс» выиграл со счетом 3:2, склонив чашу весов в свою пользу в овертайме. А затем «Авангард» добился успеха в основное время, хотя счет получился аналогичным.

Привет всем, у кого звенит в ушах лихая музыка системной игры на результат!

«Авангард» и «Ак Барс» перебрались в Омск, чтобы встретиться в третьем матче финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

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2 комментария

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Андрей Богдановский
Финал Востока просто 🔥🔥🔥
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Игорь Климов
Авангард победы!
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