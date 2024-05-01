Куда уйдет Шипачев? Кого понахватает СКА на этот раз? Онлайн открытия рынка в КХЛ

Один из главных лотов открытия рынка определился с новой командой - будет играть за «Ак Барс».

С одной стороны - действительно трансферная победа Казани. С другой - когда они Шипачева, Радулова и других собрали, тоже так казалось.

В общем, стоит поздравить, но нужно последить.