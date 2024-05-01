Куда уйдет Шипачев? Кого понахватает СКА на этот раз? Онлайн открытия рынка в КХЛ
Попкорн готов?
Бадди Робинсон официально остается в «Тракторе»
Мастер панчей продлил договор на год.
Что там у Минска?
Вот список игроков, которые сегодня вышли на рынок свободных агентов:
Вратарь Дилан Фергюсон, защитники: Янни Калдис, Коди Керран, Илья Шинкевич, Дмитрий Коробов, нападающие: Бретт Ричи, Вячеслав Основин, Александр Суворов.
Квалификационные предложения получили защитник Дмитрий Дерябин, нападающие Никита Пышкайло, Ник Меркли, Валентин Демченко. Вся остальная команда на контрактах.
«Амур» попрощался и с Кириллом Капустиным
После 8 лет скитаний по другим клубам ждут в родном Ярославле?
65 млн в год - это много или мало?
Столько, по информации Артура Хайруллина, будут платить Коршкову в Казани в год. А контракт на 2 сезона.
В «Амуре» попрощались с Коршковым, в Казани его встретили
Один из главных лотов открытия рынка определился с новой командой - будет играть за «Ак Барс».
С одной стороны - действительно трансферная победа Казани. С другой - когда они Шипачева, Радулова и других собрали, тоже так казалось.
В общем, стоит поздравить, но нужно последить.
Продолжаем тренерский онлайн
Штаб Мартемьянова в Хабаровске лишился не только старшего тренера, но и еще двух. Жигарева, по различным инсайдам, ждут в Омске, где он должен заняться прежней работой Сергея Звягина.
А вот и помощники Зубова
Из новых людей в штабе «Сочи» - только Евгений Шалдыбин, которому, похоже, надоели длительные перелеты с «Амуром». В Сочи в этом смысле, конечно, поприятнее.
Не уезжаем из Новосиба
Клуб сделал квалификационные предложения защитнику Илье Морозову (68 матчей в прошлом сезоне, 5+4, «-6»), 20-летнему нападающему Михаилу Решетько («Сибирские Снайперы») и 25-летнему нападающему Никите Шашкову (66 матчей, 5+10, «-10»)
К слову, коллеги пишут, что официально озвученный еще в марте уход Андрея Тарасенко и Егора Подомацкого из тренерского штаба был преждевременным - оба останутся с Епанчинцевым. Нет, у Новосибирска явные проблемы с анонсами новостей.
И снова о тренерах
Новый главный тренер «Сибири» - Вадим Епанчинцев, тренировавший в прошлом сезоне «Югру». Еще одна попытка закрепиться в КХЛ.
Интересно, ну на этот раз Новосибирск точно с тренером договорился? Епанчинцев-то никакие договоренности не нарушит? Уверяют, что контракт на два года.
Бирюков больше никого не усилит :(
Евгений завершает игровую карьеру - о чем написал в своем телеграм-канале: «Сейчас я действительно горжусь тем, какой путь мне удалось проделать вместе со своими партнёрами. Хоккей подарил мне в этой жизни многое: друзей, большие и незабываемые победы, невероятные эмоции. А главное, сделал меня тем, кем я являюсь сейчас». 19 лет игровой карьеры, 1001 матч только в КХЛ, золото и серебро чемпионата мира, два Кубка Гагарина. Это была славная охота защитника!
Продолжаем тренерскую тему
Сергей Зубов - в «Сочи». Теперь официально. Хотя все об этом знали еще месяц назад.
Южане явно соскучились по плей-офф, куда выходили последний раз именно с Зубовым в роли главного. С того момента прошло уже 5 лет.
Минус два тренера в «Динамо»
Александр Савченков и Константин Власов покидают «Динамо».
Уход Савченкова - довольно неожиданный. В подкасте «Полный контракт» Алексей Кудашов рассказывал о командной работе в тренерском штабе бело-голубых - и там Александр выполнял довольно важную роль. Неужели и правда главным в «Ладу»?
Уход Власова, пожалуй, объяснить куда проще: в плей-офф ни один из вратарей не оправдал надежд. Хотя, конечно, и не только в них была причина вылета.
С праздником!
«Трейд! Труд! Май!» - именно под таким лозунгом вот уже 15 лет проходит первый день последнего месяца весны. По сути, именно здесь и начинается подготовка клубов к новому сезону КХЛ - а значит, он уже приближается к нам! С чем вас и поздравляем.
Обычно 1 мая открывает серию выходных, но в этот раз это последний день в череде свободных от работы дней. А значит, можно никуда не спешить, спокойно отходить от лишних шашлыков, лениво смотреть в экран своего телефона / ноутбука, но активно обсуждать новичков ваших команд в комментариях.
Онлайн первого дня переходов в КХЛ на Sports снова с вами - и сегодня должен быть насыщенный день. Присоединяйтесь!