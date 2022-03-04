Легионеры массово покидают КХЛ: кажется, плей-офф доиграют только российские хоккеисты

Процесс не остановить.

В очень бодром – как минимум на старте – плей-офф КХЛ продолжается лавинобразное и ничем не контролируемое движение игроков: иностранцы массово улетают в родные европейские страны.

Кто уже уехал? Список получается довольно приличным.

«Салавату» теперь будет невероятно тяжело – он потерял всех своих звезд. Огромная пробоина и в «Сибири» – один из лучших вратарей лиги и классный защитник тоже поехали домой.

К слову, не все финны мчатся из России – например, все еще на месте Юлиус Няттинен из «Северстали», а также Вилле Покка и Оливер Каски в «Авангарде», а вот все легионеры минского «Динамо» уже сидят на чемоданах – кажется, СКА ждет едва ли не самая легкая серия плей-офф в истории.

Как отметил босс «Магнитки» Сергей Ласьков, дело не только в отношениях между клубами и иностранцами: «Юхо Олкинуора покидает КХЛ, как и все финские легионеры. Если все собрались уезжать, значит, это не они, а за них решили. Очень плохо, что спорт смешивают с политикой».

А гендир «Салавата» Ринат Баширов рассказал, что клубы просили у КХЛ гарантировать безопасность иностранцев, но никакого заявления лига не сделала:

«Несколько дней назад разговаривали с президентом КХЛ Алексеем Морозовым по ситуации с легионерами. Лига следит за ситуацией. В то же время мы говорили о том, что сейчас настал тот самый момент, когда лига могла бы сделать официальное заявление о гарантиях безопасности для легионеров, гарантиях свободного перемещения и т. п. Нашу инициативу не поддержали.

Лига считает, что клубы ближе к игрокам, есть взаимное доверие, есть возможность оперативно реагировать на ситуацию. Тем не менее уверены в том, что такое заявление точно не было бы лишним».

Впрочем, это не помешало тому же Хартикайнену тепло попрощаться с «Салаватом» – финна никак нельзя назвать наемником, он провел в Уфе почти 10 лет, перезапустил свою карьеру и уходит с золотом Олимпиады, хотя уфимские болельщики предпочли бы увидеть харизматичного здоровяка с Кубком Гагарина.

«Наверное, это мой самый сложный день в жизни. Сегодня я должен был принять решение. У меня было два варианта: отправиться домой к семье или остаться тут и продолжать играть. Я решил вернуться домой. Я не хотел бы долго и много обсуждать причины, но я хотел бы поблагодарить каждого в Уфе. Тех, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет.

Хочу сказать спасибо клубу, всем, кто стоит за нами – игроками, всем, кто помогал нам делать нашу работу. «Салават Юлаев» – это отличная организация. И то, что клуб позволяет нам уйти, – это достойный поступок. Надеюсь, ситуация в мире станет лучше, и мы снова с вами увидимся.

Продолжайте биться за Кубок Гагарина. Я буду искренне болеть и радоваться за вас», – сказал Хартикайнен.

Массовый отъезд иностранцев – уникальная ситуация для КХЛ, которая переносит нас обратно в 90-е, когда легионеры казались чем-то совсем экзотичным. А еще отсутствие легионеров дает преимущество тем командам, у которых хватает элитных игроков с российским паспортом – здесь очевидную выгоду получают те же «Динамо», СКА или ЦСКА.

Кажется, это новые реалии КХЛ, в которых она будет жить неопределенный срок.

Фото: VK/hcsalavat