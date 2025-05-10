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Российская триатлонистка Рясова выиграла этап Кубка мира в Китае. Это ее первое выступление после допинг-бана

Россиянка Валентина Рясова победила на этапе Кубка мира по триатлону.

Соревнования прошли в китайском Чэнду. 26-летняя Рясова показала результат 1 час 53 минуты 22 секунды, второе место заняла Роксана Слупек из Польши (1.53,28), третье – испанка Сара Гурреро Мансо (1.53,33).

Это первое выступление россиянки на Кубке мира после двухлетней дисквалификации за допинг. Срок наказания истек 14 марта.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
сборная России жен
Валентина Рясова
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