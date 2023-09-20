Победительница Всероссийской спартакиады сильнейших Рясова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Российская триатлонистка Валентина Рясова дисквалифицирована на 2 года за допинг.
Изначально Международная федерация триатлона отстранила Рясову на 6 месяцев за за нарушение антидопинговых правил.
Однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием увеличить срок отстранения.
CAS удовлетворил иск РУСАДА и дисквалифицировал Рясову на два года с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года).
Рясовой 25 лет, она победительница Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.
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