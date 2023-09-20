Победительница Всероссийской спартакиады сильнейших Рясова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Российская триатлонистка Валентина Рясова дисквалифицирована на 2 года за допинг.

Изначально Международная федерация триатлона отстранила Рясову на 6 месяцев за за нарушение антидопинговых правил.

Однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) с требованием увеличить срок отстранения.

CAS удовлетворил иск и дисквалифицировал Рясову на два года с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года).

Рясовой 25 лет, она победительница Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.