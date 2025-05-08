Латыпов, Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко, Резцова и еще 10 российских биатлонистов вошли в пул тестирования IBU

16 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования IBU.

В международный пул тестирования на сезон-2025/26 включены Карим Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Даниил Серохвостов, Данил Сгибнев, Кирилл Стрельцов, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Тамара Дербушева, Анастасия и Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Бабиков, Сгибнев, Стрельцов, Дербушева и Каплина не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне. Выбыли из международного пула Александр Корнев, Александр Поварницын и Петр Пащенко.