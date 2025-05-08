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Латыпов, Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко, Резцова и еще 10 российских биатлонистов вошли в пул тестирования IBU

16 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования IBU.

В международный пул тестирования на сезон-2025/26 включены Карим Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Даниил Серохвостов, Данил Сгибнев, Кирилл Стрельцов, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Тамара Дербушева, Анастасия и Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Бабиков, Сгибнев, Стрельцов, Дербушева и Каплина не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне. Выбыли из международного пула Александр Корнев, Александр Поварницын и Петр Пащенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoсборная России
logoIBU
logoсборная России жен
logoАлександр Логинов
logoАнастасия Шевченко
Даниил Сгибнев
Елизавета Каплина
logoВиктория Сливко
logoИрина Казакевич
logoКристина Резцова
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнтон Бабиков
logoДаниил Серохвостов
logoКарим Халили
Тамара Дербушева (Воронина)
Ильназ Мухамедзянов
logoКирилл Стрельцов
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoЭдуард Латыпов
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