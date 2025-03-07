Ксения Шойгу о российских триатлонистах: «На Олимпиаду в Лос-Анджелесе у меня большие планы. Хотела бы рассчитывать на вхождение в пятерку лучших»

Ксения Шойгу оценила шансы российских триатлонистов на участие в Олимпиаде-2028.

«В 2024 году у нас произошла большая радость, мы были допущены под нейтральным статусом – это важно для триатлона, потому что у нас рейтинговая система отбора на Олимпийские игры, если бы нас не допустили, то был бы значительный риск не отобраться.

Сезон 2024 года был достаточно успешным. Мы были на соревнованиях, где завоевали медали, поэтому на будущую Олимпиаду в Лос-Анджелесе у меня большие планы. У нас сильные девочки, я бы хотела рассчитывать на вхождение в пятерку лучших у женщин на Олимпиаде. В десятку лучших, хотя и тут я надеюсь на пятерку, – у мужчин.

Мы приросли большим количеством детей, занимающихся спортом, большим количеством отделений, они увеличились почти в два раза. Практически в полтора раза увеличилось количество тренерского состава, увеличилось количество [региональных] федераций чуть меньше чем на 50 процентов.

И, конечно, мы развиваем активно массовый спорт, потому что если родители занимаются триатлоном, то с высокой долей вероятности, по себе могу сказать, дети тоже пойдут заниматься триатлоном», – сказала глава Федерации триатлона России.