Международный союз триатлона включил в пул допинг-тестирования трех российских спортсменов
World Triathlon включил в пул допинг-тестирования трех российских спортсменов.
В список вошли Валентина Рясова, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, Григорий Антипов и Игорь Полянский, чья дисквалификация за допинг истекла в августе 2024 года.
В 2024 году в регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза триатлона (World Triathlon) входили три российских спортсмена, в 2023-м — пять.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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