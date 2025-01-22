Международный союз триатлона включил в пул допинг-тестирования трех российских спортсменов

World Triathlon включил в пул допинг-тестирования трех российских спортсменов.

В список вошли Валентина Рясова, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, Григорий Антипов и Игорь Полянский, чья дисквалификация за допинг истекла в августе 2024 года.

В 2024 году в регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза триатлона (World Triathlon) входили три российских спортсмена, в 2023-м — пять.