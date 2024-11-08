Ксения Шойгу: «Уже готовим детальные планы для ряда спортсменов, которые могут выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе»

Ксения Шойгу оценила шансы на допуск российских триатлонистов к Олимпиаде-2028.

– Какие планы на 2025 год у российского триатлона? Может быть, возвращение флага и гимна?

– У нас олимпийский вид спорта, поэтому маловероятно, что нам вернут флаг и гимн. Ситуация будет зависеть от Международного олимпийского комитета, где в скором времени будет новый президент. Возможно, он изменит курс.

Но моя основная задача – сделать как можно плотнее график международных соревнований для наших спортсменов, где они набирали бы рейтинговые баллы. Мы очень неплохо выступаем на международной арене: наши ребята занимают призовые места, входят в десятку лучших спортсменов на европейских стартах и на других крупнейших соревнованиях.

Если говорить о подготовке к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, то мы уже готовим детальные планы для ряда спортсменов, которые могут там выступить. И у нас нет задачи просто выступить. Есть цель как минимум попасть в десятку, а как максимум – подняться на подиум. <...>

– Вы сказали о потенциальном выступлении на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Сколько процентов дадите на то, что все-таки удастся там выступить?

– 99,9%.

– Несмотря на то, что это Лос-Анджелес?

– Считаю, что это возможно. Очень многое поменяется. От многих коллег слышу, что в США спортсменам проще попасть, чем в Европу. Нельзя упускать то, что представитель нашей федерации OCR (гонки с препятствиями) стал чемпионом мира по гонкам с препятствиями. А эти соревнования проходили в США. Так что я считаю, что вероятность очень высока, – сказала глава Федерации триатлона России.