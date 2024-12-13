Ксения Шойгу об избрании Дегтярева главой ОКР: «Важный шаг, который добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий»

Ксения Шойгу назвала важным шагом избрание Дегтярева на пост главы ОКР.

Михаил Дегтярев , который также является министром спорта, был избран на пост президента Олимпийского комитета России. Выборы прошли сегодня в Москве, Дегтярев был единственным кандидатом.

«Это, несомненно, важный шаг, так как он добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий. Уверена, в ближайшее время ОКР успешно реализует целый ряд актуальных, давно назревавших инициатив, а новая команда приложит все усилия по возвращению российского спорта на международную арену», – сказала глава Федерации триатлона России.