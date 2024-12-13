Ксения Шойгу об избрании Дегтярева главой ОКР: «Важный шаг, который добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий»
Ксения Шойгу назвала важным шагом избрание Дегтярева на пост главы ОКР.
Михаил Дегтярев, который также является министром спорта, был избран на пост президента Олимпийского комитета России. Выборы прошли сегодня в Москве, Дегтярев был единственным кандидатом.
«Это, несомненно, важный шаг, так как он добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий. Уверена, в ближайшее время ОКР успешно реализует целый ряд актуальных, давно назревавших инициатив, а новая команда приложит все усилия по возвращению российского спорта на международную арену», – сказала глава Федерации триатлона России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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