  • Спортс
  • Триатлон
  • Новости
  • Ксения Шойгу об избрании Дегтярева главой ОКР: «Важный шаг, который добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий»
1

Ксения Шойгу об избрании Дегтярева главой ОКР: «Важный шаг, который добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий»

Ксения Шойгу назвала важным шагом избрание Дегтярева на пост главы ОКР.

Михаил Дегтярев, который также является министром спорта, был избран на пост президента Олимпийского комитета России. Выборы прошли сегодня в Москве, Дегтярев был единственным кандидатом.

«Это, несомненно, важный шаг, так как он добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий. Уверена, в ближайшее время ОКР успешно реализует целый ряд актуальных, давно назревавших инициатив, а новая команда приложит все усилия по возвращению российского спорта на международную арену», – сказала глава Федерации триатлона России. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ОКР
logoМихаил Дегтярев
ФТР
logoКсения Шойгу
Триатлон в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Ксения Шойгу: «Уже готовим детальные планы для ряда спортсменов, которые могут выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе»
8 ноября, 06:31
Триатлонист Брюханков, отбывший дисквалификацию за ЭПО: «На российском уровне, может быть, вы меня еще увидите, но на международном уровне точно нет»
1 ноября, 10:09
Федерация триатлона России выразила соболезнования в связи с гибелью россиянки во время триатлона Ironman
27 октября, 19:32
Россиянка утонула во время триатлона Ironman в Барселоне
27 октября, 18:36
Ксения Шойгу единогласно переизбрана на пост главы Федерации триатлона России
67 сентября, 12:40
Паратриатлонист Чеботарев о заплыве в Сене: «Течение хорошее, вода приятная. Счастлив, что выступил в Париже»
22 сентября, 14:02
Соревнования по триатлону на Паралимпиаде-2024 в Париже перенесли на 2 сентября из-за плохого качества воды в Сене
201 сентября, 06:17
Соревнования Паралимпиады в триатлоне перенесены на 1 сентября из-за состояния реки Сены
630 августа, 07:48
Мэр Парижа перед стартом Паралимпиады вновь искупалась в Сене. Здесь пройдут соревнования по паратриатлону
4228 августа, 06:43
Российский триатлонист Евграфов: «Если бы я был на месте тех, кто плавал в Сене в Париже, то также бы стартовал. Это спорт, ты не выбираешь, где стартовать»
11 августа, 07:46
Ко всем новостям
Последние новости
На соревнованиях по триатлону в Самаре участник погиб во время заплыва
219 июня 2023, 20:32
Результаты IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022. 800 человек стали «железными»
14 октября 2022, 13:24
Масштабные соревнования по триатлону для профессионалов и любителей впервые состоялись в Крылатском
23 августа 2022, 10:35Друзья сайта
Погибла японская триатлонистка Цудой Миядзаки. Во время тренировки ее сбил автомобиль
129 июля 2022, 15:22
Чемпионат России по триатлону на средней дистанции прошел в рамках IRONSTAR KAZAN TIMERMAN CUP 2022
20 июня 2022, 13:28Друзья сайта
В Геленджике пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR второй год подряд
25 мая 2022, 14:40Друзья сайта
Апрельский city-триатлон пройдет 22-23 апреля в спортивном сердце столицы – Лужниках
21 апреля 2022, 10:00Друзья сайта
В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по триатлону «Медный Всадник»
5 апреля 2022, 15:40Друзья сайта
Ксения Шойгу объявила о создании благотворительного фонда Федерации триатлона России
117 сентября 2021, 09:25Фото
Триатлон. Чемпионат Европы. Россия взяла бронзу в смешанной эстафете
20 июня 2021, 19:15
Рекомендуем