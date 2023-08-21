Ксения Шойгу: «Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания»

Теги допинг сборная России сборная России жен ФТР Ксения Шойгу Триатлон

С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщила глава организации Ксения Шойгу.

– Чем завершилась ситуация с положительными допинг-пробами российских триатлонистов?

– Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений.

Более того, мы поняли, что употребление запрещенных препаратов часто бывает связано с недостаточной информированностью и отсутствием знаний в этой области. Например, необходимо было отучить спортсменов от того, чтобы пить из той же бутылки, из которой пьют спортсмены-любители, проверять абсолютно все, что спортсмены принимают в пищу, все лекарства.

Постоянно напоминаем о «принципе строгой ответственности», что именно спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм. Необходимо было учить правильно заполнять систему АДАМС и ввести большой образовательный план по антидопинговой политике.

Несмотря на все баны, у нас регулярно берут пробы, и сегодня мы сдаем их максимально успешно, – сказала Шойгу.

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26 комментариев

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HRYNDEL
Ответ Tolya P-59
Она хочет баллотироваться в президенты?
В презервативы!
+20
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Tolya P-59
Она хочет баллотироваться в президенты?
+10
0
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Russ Ivan
Очень одарённая девушка - лекции читает студентам, форты Кронштадта восстанавливает, забеги устраивает, возглавляет триатлон и всё сама, сама, своим непосильным трудом. Не пора уже Героя Труда дать?
+12
-3
+9
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shahmur
теперь мы ещё знаем что были санкции за нарушение антидопинговых правил в триатлоне
+4
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Максим Черкашин
Ответ Russ Ivan
Очень одарённая девушка - лекции читает студентам, форты Кронштадта восстанавливает, забеги устраивает, возглавляет триатлон и всё сама, сама, своим непосильным трудом. Не пора уже Героя Труда дать?
Человек и пароход.:)))))
+4
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NickN
До этой новости не знал, что дочь Шойгу имеет отношение к спорту
+3
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HRYNDEL
Подскажика дочка ,а какой частью тела отработала ты? Мозги сюда не входят у тебя их нет!!!
+3
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D-eisler@yandex.ru
блин не позорьтесь пожалуйста! популисты
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Сергей Орлов
Ответ NickN
До этой новости не знал, что дочь Шойгу имеет отношение к спорту
Обыкновенная синекура.
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Dmitriy Racheev
Ответ Tolya P-59
Она хочет баллотироваться в президенты?
Нонешнему пересиденту нужны такие только кандидаты
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HRYNDEL
А она тож картавит?
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Сергей
Осталось залечить раны, полученные на Колчаковских фронтах
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Владислав Романов
Ответ Russ Ivan
Очень одарённая девушка - лекции читает студентам, форты Кронштадта восстанавливает, забеги устраивает, возглавляет триатлон и всё сама, сама, своим непосильным трудом. Не пора уже Героя Труда дать?
эта награда при рождении с фамилией присуждается
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HRYNDEL
Видимо твоей муженёк отработал танцами с голыми булками!!!
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ilmir84
Ответ Russ Ivan
Очень одарённая девушка - лекции читает студентам, форты Кронштадта восстанавливает, забеги устраивает, возглавляет триатлон и всё сама, сама, своим непосильным трудом. Не пора уже Героя Труда дать?
бери выше-министерский или губернаторский пост пока царь правит. бирюлька на пиджаке теперь просто цацка, ее ценность грошовая
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Kranmeister
Ответ NickN
До этой новости не знал, что дочь Шойгу имеет отношение к спорту
Лапта
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Денис Давыдов
Ответ HRYNDEL
В презервативы!
в России это одно и тоже
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Alex.Spurs
Ответ HRYNDEL
Подскажика дочка ,а какой частью тела отработала ты? Мозги сюда не входят у тебя их нет!!!
давайте не будем скатываться в сексизм. накидать в панамку Ксении Шойгу можно и нужно и без упоминаний того, что она женщина, и намёков на проституцию
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Kranmeister
Ответ Tolya P-59
Она хочет баллотироваться в президенты?
Нет, хахахахаааааааа.
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Melnikov1968
"Например, необходимо было отучить спортсменов от того, чтобы пить из той же бутылки, из которой пьют спортсмены-любители, проверять абсолютно все, что спортсмены принимают в пищу, все лекарства" (с). Если ещё этому надо учить профи, тогда совсем дела плохи. Но допинг, естественно, попадает в организм спортсмена совсем другим путем. Эти сказки детям рассказывай.
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Dooomer
Так что, значит забанили за нарушения?!
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Александр Кожевников
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Самое сложное это было спортсменов отучить бухать пиво с одной бутылки.Опять нарисовался дедушка.
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expertmer2020
- мы поняли, что употребление запрещенных препаратов часто бывает связано с недостаточной информированностью и отсутствием знаний в этой области.

Ксенья это неправда - только желание обмануть ближнего.
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Владислав Романов
2023 год на дворе, а они планету новую открыли
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Мансур Машарипов
Ксения Пригожина где же ты?
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